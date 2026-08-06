El Chuvi nombra tres nuevos supervisores, un jefe de sección y otro de servicio
El doctor Martín Rubianes obtiene la Jefatura de Medicina Interna
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy el nombramiento de cinco nuevos cargos asistenciales en el Área Sanitaria de Vigo
El fisioterapeuta Antonio Chamorro Comesaña es nombrado supervisor de la Unidad de Terapias Hospitalarias —Fisioterapia, Logopedia, Estimulación Temprana y Terapia Ocupacional— y Rehabilitación del Hospital Álvaro Cunqueiro.
El enfermero José Eloy Rodríguez Álvarez ocupa el puesto de supervisor de la Unidad de Hospitalización de Oncología y Radiología Intervencionista del Hospital Álvaro Cunqueiro.
La enfermera Sofía Español Expósito es nombrada supervisora de la Unidad de Hospitalización de Ginecología del Hospital Álvaro Cunqueiro.
El facultativo José Antonio López López se convierte en jefe de sección de Cirugía Programada Traumatológica y Ortopédica del Chuvi.
Además, el doctor Martín Rubianes González ha obtenido la Jefatura del Servicio de Medicina Interna del Chuvi, mediante evaluación colegiada. El facultativo llevaban dese 2018 dirigiéndolo en funciones. Previamente, estaba al frente de la Unidad de Corta Estancia del Hospital Álvaro Cunqueiro.
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