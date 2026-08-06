El centro de salud de Lavadores se queda sin pediatra en agosto

Las familias que estos días se están acercando con niños al centro de salud de Lavadores se han encontrado con la sorpresa de que no hay pediatras. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo confirma que la facultativa que cubre uno de los cupos está de baja desde el 24 de junio y la otra, de vacaciones en el mes de agosto, pero garantizan que trabajan para conseguir que profesionales de otros centros de salud prolonguen su jornada y ofrezcan cobertura allí.

Señalan desde la Dirección que, hasta septiembre, será una enfermera de Pediatría la que pase un cribado a los menores de 15 años que acudan a su centro de salud. Si es una urgencia, los derivará al Hospital Álvaro Cunqueiro. Si no es una urgencia, pero tampoco es un caso que pueda esperar hasta septiembre, se le intentará dar cita en una de estos huecos en la agenda que confían en crear a base de prolongaciones de jornada a las que accedan pediatras de otros centros de salud del área. De hecho, señalan que así se cubrió la baja de una de las médicas durante el mes de julio; con ampliaciones de su compañera y de otros facultativos.

En cuanto a los controles del programa de niño sano, se llevará a cabo la parte correspondiente a Enfermería y se aplazará la revisión facultativa hasta el regreso de las pediatras.

En el servicio de administración, tal y como denuncia una familia, les informaron, sin embargo, que debían acudir a Urgencias del Álvaro Cunqueiro para el control de salud que le correspondía a su hijo por el primer año. «Fueron tres trabajadores distintos los que nos lo dijeron porque incluso volví por la tarde porque me parecía muy raro», señala uno de los progenitores. El Sergas justifica que se debió tratar de un problema de comunicación.

Denuncia

Los padres se preguntan qué pasa cuando los niños tengan alguna patología que no sea grave como para llevarlos al Álvaro Cunqueiro, pero sí requiera atención. «Si está con fiebre y mocos, ¿me lo voy a llevar a Urgencias?», pregunta. O cuando tengan que consultar los resultados de alguna prueba o para el seguimiento de alguna patología que pueda requerir ajustes en la medicación. En sus aplicaciones no figura ningún hueco disponible.

Además, el centro de salud de Lavadores no contará con consultas de Medicina de Familia en horario de tarde durante todo el verano, ni los viernes de todo el año.