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Carlos Oroza en los jardines de A Laxe: la estatua que homenajea al poeta

La colaboración de la Diputación para reconocer al poeta

Luisa Sánchez en la presentación del proyecto de la estatua de Carlos Oroza

Luisa Sánchez en la presentación del proyecto de la estatua de Carlos Oroza / FdV

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Carolina Pérez

Carlos Oroza ya se homenajea en Vigo. La Diputación de Pontevedra colabora en la estatua que reconocerá al poeta. Esta se localizará en el nuevo espacio cultural habilitado en los jardines de A Laxe a finales de año. La elaborará el artista Sergio Portela y se realizará en bronce con la fundición a cargo del obrador de Cuqui Piñeiro.

Luisa Sánchez ha asistido a la presentación del proyecto, debido a que la Diputación colaborará en el proceso. Así, este organismo junto con la Xunta de Galicia y la Asociación Évame Oroza pagarán cada uno un tercio de su coste.

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Además del homenaje, se pretende que el espacio se convierta en un lugar de reunión cultural, donde se realicen presentaciones de libros o recitales poéticos; entre otras actividades. Finalmente, Luisa Sánchez recalcó la importancia de crear un zona de este tipo, tanto como para el reconocimiento de Oroza como para enriquecer culturalmente la ciudad.

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