La cantera de O Marisquiño toma las pistas de Samil

El mayor festival de cultura y deportes urbanos de España abrió este jueves una nueva edición con una jornada de calentamiento marcada por los talleres de iniciación, las primeras sesiones de entrenamiento y los cientos de participantes que comenzaron a llenar el recinto vigués. Aunque las competiciones no arrancarán hasta este viernes, el ambiente propio de O Marisquiño ya se respiraba desde primera hora entre bicicletas, monopatines y patinetes.

Deportistas llegados desde distintos puntos de España y del extranjero empezaron a familiarizarse con las instalaciones y a preparar un intenso fin de semana de competición.

La primera jornada volvió a estar especialmente orientada a la cantera. Decenas de niños y jóvenes participaron en los talleres organizados para las distintas disciplinas, una oportunidad para descubrir los deportes urbanos de la mano de especialistas y competidores experimentados. Durante toda la mañana y buena parte de la tarde, pudieron probar las diferentes modalidades sin la presión de los resultados.

Uno de los instructores fue Miguel Tardío, antiguo competidor y actual juez de BMX Flatland, que lleva alrededor de cinco años colaborando en estas actividades. Para él, la jornada inaugural es una de las más importantes del festival por su carácter divulgativo.

«Es un día para que los chavales puedan experimentar un poco y sentir lo que sentimos nosotros», explica. El monitor destaca que el interés por los talleres continúa creciendo edición tras edición, aunque el espacio disponible obliga a limitar las plazas. «Cada año se apunta más gente, pero no podemos tener a muchísimos porque al final se estorban entre ellos», señala.

Más allá de la iniciación, el jueves también sirvió para que los riders comenzasen a familiarizarse con los circuitos y ajustasen los últimos detalles antes de las pruebas oficiales. Las distintas zonas del festival mantuvieron una actividad constante, con deportistas entrenando y compartiendo pista con jóvenes aficionados que aprovecharon la ocasión para observar de cerca a algunos de sus referentes.

Precisamente, ese contacto directo entre profesionales y nuevas generaciones es uno de los grandes atractivos de O Marisquiño. Así lo destaca Tardío, que lamenta que cada vez se celebren menos competiciones de este tipo en España, especialmente en disciplinas minoritarias como el Flatland.

«Cuando vienen aquí y ven a gente de todo el mundo, vuelven a entrenar mucho más motivados», asegura. A su juicio, el festival vigués se ha convertido en una de las pocas grandes citas que mantienen vivos estos deportes y sirven de escaparate para quienes empiezan.

Las familias volvieron a convertirse en una imagen habitual durante el arranque del festival. Padres y madres acompañaron a los más pequeños en una jornada sin la presión de la competición, marcada por el aprendizaje y la convivencia. Muchos repiten año tras año y han convertido O Marisquiño en una cita fija del verano, mientras que otros recorren cientos de kilómetros para que sus hijos disfruten de un ambiente difícil de encontrar en otros eventos nacionales.

Aitor Vázquez viajó desde A Coruña con su hijo Enzo, que participa por cuarto año consecutivo. El joven practica skate desde los cinco años y, para él, compartir espacio con algunos de los mejores riders del mundo supone una experiencia única.

«Es como para un niño jugar en el Bernabéu con Cristiano Ronaldo», resume su padre, convencido de que el festival aporta una motivación extra para continuar entrenando.

También desde Bilbao se desplazó Javi García junto a su hijo Hugo, que comienza a dar sus primeros pasos en la competición. Conocieron O Marisquiño gracias a otros aficionados del País Vasco y este año fue el propio niño quien eligió el destino de las vacaciones.

Marta G. Brea

«Dijo que quería venir a O Marisquiño», explica su padre, que valora especialmente la posibilidad de que los más pequeños disfruten de las instalaciones durante la jornada previa al inicio de las pruebas oficiales.

Completados los talleres, O Marisquiño entra ahora en su fase competitiva. Desde este viernes y hasta el domingo, Vigo reunirá a algunos de los mejores especialistas del panorama internacional en disciplinas como skate, BMX, MTB y break dance, además de un amplio programa de actividades paralelas que volverá a convertir la ciudad en la capital de los deportes urbanos.