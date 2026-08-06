2 millones de euros para conmemorar a Jules Verne en Vigo

Una de las exposiciones de mayor envergadura que acogerá la ciudad será aprobada este viernes en Junta de Gobierno. Y no hablamos solo de sus dimensiones, sino de su relevancia, y también sus costes. Con motivo de la pronta celebración del bicentenario del nacimiento de Jules Verne, el Concello acogerá la exposición «Jules Verne 200», cuyo coste superará los 2 millones de euros.

Su ubicación es la clave es elevado presupuesto. Y es que para su instalación se transformará toda la planta baja del Mar de Vigo, con una inyección municipal de 1,8 millones, convirtiéndose en un espacio para otras muestras artísticas y también congresos u otros eventos. «La instalación por tanto requiere de esa obra que vamos a hacer desde el Ayuntamiento, pero insisto, que ya será para siempre. A partir de ahí, las exposiciones en Vigo, los congresos en Vigo, las acciones que hagamos dispondrán de toda la planta baja que hasta ahora no disponíamos», explicaba el alcalde Abel Caballero.

En lo relativo a la exposición de Verne, se configurará la planta de tal manera que la sala se fragmentará en siete ámbitos temáticos; el primero tiene como protagonista la obra «20.000 leguas de viaje submarino»; el segundo será para «La batalla de Rande»; el tercero será para el capitán Nemo en la ría de Vigo; el cuarto, un tesoro perdido; el quinto, «Realidad y mito del tesoro hundido»; el sexto albergará la historia de Jules Verne en Vigo y el séptimo, las ediciones «de 20.000 leguas de viaje submarino».

Cuatro espacios diferenciados

Para todo ello se contarán con cuatro espacios diferenciados; por un lado, una sala inmersiva, una sala metaverso, la sala Verne y la sala Vigo. «Dada la peculiaridad de la exposición, va a realizarse el diseño integral adaptado a todo el espacio expositivo. El diseño se tiene que adaptar al espacio en el que lo vamos a hacer. El montaje requiere de siete meses y la exhibición durará seis meses», desgranó Caballero.

Habrá sesiones tanto de mañana como de tarde. Tras su conclusión, la exposición se marchará a París para continuar con su recorrido. «Los que vayan vivirán dentro del espacio, dentro del barco, verán los galeones, se sumergerán en la ría y tendrán algo que nunca vieron jamás. Es una gran noticia para la ciudad y una gran acción que va a hacer que Vigo sea el centro de la atención de una parte importante de Europa, porque Julio Verne va a revivir en Vigo», concluyó el regidor.