«Tengo un vínculo personal muy fuerte con esta tierra, el carácter gallego me fascina»

Ni las grandes multinacionales ni los algoritmos han marcado el camino de Guillermo, más conocido como El Virtual. El artista malagueño se ha ganado a pulso ser considerado un artista de culto dentro de la música urbana española, abordando en sus canciones dilemas existenciales, la gestión de las emociones, los problemas económicos y las vías de escape del día a día. Tras haber vivido una etapa personal en la ciudad olívica que dejó huella en su trayectoria, El Virtual regresa a Vigo como una de las actuaciones más esperadas de O Marisquiño, conectando su propuesta sincera e independiente con el espíritu callejero y vanguardista del festival en Samil.

Vigo y Galicia siempre han mostrado una conexión especial con la cultura independiente. ¿Qué sensaciones guarda de la ciudad?

Tengo un vínculo personal muy fuerte. Por circunstancias de la vida, estuve un par de meses viviendo en Vigo buscando trabajo para intentar quedarme. Me acogió en su casa mi hermano y compañero Shy Kolbe en la zona de Fátima. Estuve conociendo los barrios, las calles y a su gente. Me encanta el carácter gallego; además, mi abuelo era de A Fonsagrada, así que siento una conexión especial con esta tierra. La gente de Vigo me parece muy auténtica y muy punky, y eso me fascina. Es una ciudad con muchísima vida que mantiene su energía intacta gracias a su gente. También guardo un cariño enorme a mis hermanos de allí: Lucas Skillz, Psychodonato, Jorgeescombro y toda la banda.

Siempre ha mantenido un imaginario estético y visual muy reconocible. ¿Cuánto hay de Guille en El Virtual y cuánto de El Virtual en Guille?

R: Es algo que estoy trabajando precisamente en terapia para encontrar un equilibrio. En mi día a día soy una persona muy tranquila, aunque tenga mi ansiedad o sea impulsivo. En cambio, como El Virtual soy explosivo y muy estimulante. Es algo que también forma parte de mí, jamás he impostado nada. Antes El Virtual representaba más la fiesta, las sustancias, la evasión y la despreocupación. Aunque como Guille también tengo esa faceta despreocupada, hoy acepto mucho más lo que me rodea y la vida que tengo. El Virtual era una vía de escape, y ahora estoy sanándolo para que no sea un refugio destructivo, sino algo positivo.

Fue de los primeros en experimentar con sonidos que hoy están en auge, como el hyperpop, los ritmos electrónicos o el uso del autotune como un instrumento más. ¿Se siente poco reconocido en ese aspecto dentro de la escena española?

Nunca lo hice de forma intencionada. Simplemente escuchaba mucha música y me atraían ciertos elementos que intentaba incorporar a mi estilo sin replicarlos ni plagiar nada, dejándome influir por lo que me gustaba. Sí que es verdad que me siento un poco como un "Pokémon legendario": no todo el mundo sabe quién soy, pero el que lo sabe, lo sabe. Que muchos artistas me digan que empezaron en esto gracias a mí o que soy una referencia para ellos es algo que me llena muchísimo. Nunca busqué ese reconocimiento, pero lo agradezco de corazón.

Ha demostrado que se puede construir una carrera sólida y respetada al margen de los grandes sellos y de la radiofórmula. ¿Qué dificultades ha tenido por ser un artista independiente y qué es lo mejor que Le ha aportado este camino?

Las dificultades han sido principalmente económicas, aunque tampoco lo he vivido como un drama insuperable. Quizás la diferencia está en que las inversiones o adelantos potentes a mí me han llegado más tarde, cuando ya estaba consolidado, mientras que a otros les llegan al principio. He tenido momentos intensos de no tener respaldo profesional y de no querer pedir dinero a mi familia para no preocuparles; he pasado semanas comiendo justo con el dinero que yo mismo me generaba. Pero depende de la mentalidad con la que afrontes las cosas.

¿Que tiene preparado El Virtual para el show en O Marisquiño?

Será una gran ceremonia energética, donde vamos a hacer un show que será un recorrido por toda la carrera desde los temas más antiguos a los más nuevos con unos visuales y un espectáculo preparados para la ocasión.

Los último lanzamientos como el álgum Type Eat y los últimos sencillos tienen un tono más alegre ¿Hacia dónde se dirigen Sus próximos pasos?

He pasado por etapas personales realmente oscuras y llegó un momento en el que decidí dejar de regodearme en esa oscuridad para avanzar hacia la luz a través de mi música. Siento cierta responsabilidad de transmitir buena vibra, porque ya hay demasiada negatividad en el mundo. Me apetecía hacer algo más simpático y alegre, probar con ritmos como el mambo y dejarme llevar. Estos últimos trabajos han sido un punto y aparte, un puente hacia lo que viene ahora, que serán proyectos muy interesantes, reflexivos y profundos a nivel musical.