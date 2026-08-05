Lotería
La venta de lotería de Navidad se dispara en verano por el turismo: «A finales de agosto ya tendremos vendido el 40%»
Los visitantes nacionales acaparan las ventas en el estío, aunque también emigrados que vienen de vacaciones y se dan rarezas como japoneses interesados por los boletos
El verano es la época de venta de lotería de Navidad por excelencia para los visitantes que vienen a Vigo. En esta ocasión, el interés está siendo notorio hasta el punto de que algunos propietarios afirman que para finales de agosto cuentan con haber entregado ya un 40% de los boletos de ventanilla.
Desde la administración de Porta do Sol, Dulces Caprichitos, afirman que la afluencia mayoritaria la conforma el turismo nacional, pero que también están muy presentes aquellos que emigraron a Suiza, Italia o Francia en su día y que ahora regresan por vacaciones. Lo mismo dicen desde Lotería 21, en Cánovas del Castillo, donde indican que la mayoría proceden de Andalucía, Castilla y el País Vasco, aunque desde hace un par de años están también pendientes los turistas portugueses. A modo curiosidad, apuntan que también vendieron a japoneses.
Más allá de los particulares, esta época muestran gran interés las asociaciones y comisiones de fiestas. También es tiempo para las empresas. «Se vende mucho porcentaje, pero hasta diciembre no se formaliza», dicen. Desde La Cero, cuentan que ellos empiezan a contactar desde abril, para confirmar en junio y empezar a vender el sobrante.
Impares
Los números impares siempre tiran más, sobre todo cifras concretas como el 13, el 15 o el 69. «Los acabados en 0 y en 1 son los que más se devuelven», apuntan en Lotería 21. Otros compañeros explican que hay quien se hace siempre con el mismo número y quien llama para reservar, atendiendo a tradiciones o supersticiones heredadas.
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