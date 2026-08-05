El Sergas oficializa en el proyecto de decreto de Áreas Sanitarias que la supervisión de Povisa se ejerza desde Vigo

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) incluye formalmente en su estructura a la unidad de supervisión y control del contrato con el Hospital Ribera Povisa para dar atención especializada a alrededor de cien mil habitantes del Área Sanitaria de Vigo. Así figura en el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 134/2019, del 19 de octubre, por el que se regulan las áreas sanitarias y los distritos sanitarios del sistema público de salud de Galicia.

La Xunta puso este miércoles el documento a disposición de la ciudadanía a través del Portal de Transparencia e Goberno Aberto, con el objetivo de que los interesados puedan realizar las aportaciones que estimen oportunas, antes de que se apruebe el texto final.

El borrador de la modificación del decreto recoge que se crea «un nuevo puesto con funciones de supervisión y seguimiento del contrato de servicios con el Hospital Ribera Povisa» en la estructura del Área Sanitaria de Vigo.

Cuando, en abril de 2024, se firmó el nuevo contrato de servicios con Ribera Povisa, se anunció la creación de una unidad de supervisión y control.

En la práctica, la labor de esta unidad se ha llevado a cabo desde la subdirección médica que, en la actualidad, ocupa María Holanda Rodríguez Vázquez. Es una de las tres subdirecciones que dependen directamente de la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo. Según la propuesta de modificación del decreto, pasaría a denominarse «Subdirección de Supervisión e Seguimento do contrato de servizos co Hospital Ribera Povisa». Sería una oficialización de sus funciones porque «no se prevén cambios en sus atribuciones», según señalan desde la Consellería de Sanidade.

Las otras dos subdirecciones son la de Sistemas e Tecnoloxías da Información —que se mantiene tal cual y que hoy ocupa Rodrigo Varela Gestoso— y la de Humanización e Atención á Ciudadanía, que incorporaría también «Calidade». En la actualidad, este ámbito de acreditación de procesos en base a estándares de seguridad del paciente, gestión de riesgos y excelencia asistencial cuenta con una subdirección propia dependiente de la Dirección de Procesos de Soporte. De aprobarse el texto como se publicó ayer, desaparecería y se integraría en la que hoy ostenta Franciso Jesús Represas Carrera.

Sanidade destaca que el texto que se acaba de publicar es un borrador, «que será modificado durante su tramitación, de ser el caso, de acuerdo a las aportaciones recibidas y teniendo en cuenta las circunstancias actuales ya existentes».