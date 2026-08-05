O Marisquiño
O Marisquiño toma Samil: todo listo para el gran arranque
Abel Caballero visita el recinto en la víspera del inicio del festival, mientras el Concello amplía el horario de los socorristas hasta las 21.00 horas
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitó este miércoles el recinto de O Marisquiño en la playa de Samil, a pocas horas de la inauguración de la XXVI edición del festival, que abrirá sus puertas este jueves, 6 de agosto. Acompañado por el fundador y director del evento, Carlos Domínguez, «Pity», el regidor recorrió las instalaciones para conocer de primera mano el estado de los últimos preparativos de un montaje que afronta ya su recta final.
La visita sirvió para supervisar el dispositivo previsto para uno de los principales acontecimientos deportivos y culturales del verano en la ciudad, que durante cuatro jornadas volverá a reunir a miles de participantes y visitantes en el arenal vigués.
Refuerzo del servicio de socorrismo
Coincidiendo con la celebración del festival, el Concello ha decidido reforzar el servicio de salvamento y socorrismo en la playa de Samil. Entre los días 6 y 9 de agosto, el horario de los socorristas se ampliará una hora: en lugar de finalizar a las 20.00 horas, permanecerán operativos hasta las 21.00. La moto acuática de rescate también prestará servicio hasta esa hora.
«Con la celebración de O Marisquiño vamos a ampliar la duración de los servicios de salvamento y socorrismo en la playa de Samil», explicó Caballero, quien justificó la medida por la mayor afluencia de bañistas prevista durante el festival.
«Queremos dar una hora más porque seguramente habrá más gente bañándose a esas horas», señaló. Además, el servicio de primeros auxilios y la central de coordinación funcionarán entre las 11.00 y las 21.00 horas.
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