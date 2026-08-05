O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados

O Marisquiño 2026 convierte esta semana a Vigo en la capital de los deportes y la cultura urbana. La 26ª edición del festival se celebra del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con la playa de Samil como epicentro de la programación y actividades repartidas por otros puntos de la ciudad.

Más de 1.500 deportistas de una treintena de países participarán en las competiciones de skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, FMX, breaking y baloncesto 3x3. El descenso urbano volverá a recorrer las calles del centro de Vigo, mientras que Samil concentrará la mayor parte de las pruebas, los conciertos, las sesiones de DJ y las actividades familiares.

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Sigue en este directo de FARO toda la última hora de O Marisquiño 2026: horarios y programa de cada jornada, las mejores imágenes de cada prueba, actuaciones musicales, protagonistas, recomendaciones y resultados. También informaremos en tiempo real sobre el tráfico, los accesos a Samil, el transporte público y cualquier cambio o incidencia relacionada con el festival.

Lucas Aguiar Sara Yusto en el descenso de O Marisquiño / FdV Sara Yusto: «Ganar, siempre, y acabar con todos los huesos en su sitio» A sus 25 años, Sara Yusto se ha convertido en una de las grandes referencias del descenso femenino nacional. Enfermera de profesión y ciclista por vocación, creció rodeada de motos y bicicletas gracias al negocio familiar y lleva prácticamente toda la vida compitiendo sobre dos ruedas. Con varias victorias en las calles de Vigo, afronta el descenso urbano de O Marisquiño como una de las grandes citas de la temporada. La noticia, aquí.

Lucas Aguiar Marco Veiga e O Marisuqiño 2022, una de las dos ediciones que ganó. / Laureano Freire RIDER MTB Marco Veiga: «Mi objetivo todos los años es conseguir la victoria» Marco Veiga afrontará una nueva edición del descenso urbano de O Marisquiño como uno de los grandes favoritos. El vigente bicampeón de España de descenso, cinco veces campeón de la Copa de España de Enduro y siete veces campeón gallego de descenso considera que la cita viguesa es mucho más que una carrera dentro del calendario. La noticia, aquí.

Lucas Aguiar Marta G. Brea El descenso del Marisquiño, un kilómetro y 135 metros de pura adrenalina El descenso urbano de O Marisquiño ya está listo para volver a convertir el centro de Vigo en un vertiginoso circuito de competición. La prueba, una de las más espectaculares y multitudinarias del festival, mantendrá su emblemático recorrido entre O Castro y A Laxe. La noticia, aquí.

Lucas Aguiar Montaje de O Marisquiño en la Playa de Samil. / Jose Lores La «cara oculta» de O Marisquiño: cerca de 800 personas hacen posible el festival año tras año La organización moviliza entre 700 y 800 trabajadores entre personal propio y empresas auxiliares para levantar el mejor festival de cultura urbana de España. Más información.

Jon Zabala Montaje de O Marisquiño en la Playa de Samil. / Jose Lores O Marisquiño duplica los precios de los alojamientos en Vigo durante el festival Los hoteles vigueses cuelgan el cartel de lleno absoluto de jueves a domingo. En plataformas como Airbnb se disparan los precios hasta los 400€ ante la escasez de oferta y la elevada demanda. La noticia, aquí.

Lucas Aguiar Alba Villar Entrevista Carlos Domínguez, «Pity» Fundador y director de O Marisquiño: «El público de Vigo es el éxito de O Marisquiño» Carlos Domínguez, «Pity», es el fundador y director de O Marisquiño, el festival de deportes y cultura urbana que, desde Vigo, se ha convertido en una referencia internacional. Lo que comenzó como un pequeño encuentro con apenas unos cientos de asistentes es hoy un evento que reúne a miles de personas y sitúa a la ciudad en el mapa mundial de disciplinas como el skate, el BMX, el MTB o el breakdance. A las puertas de una nueva edición, el festival afronta nuevos retos, competiciones y ambiciones, pero mantiene intacto el espíritu con el que nació hace más de dos décadas. Lee la entrevista completa aquí

Lucas Aguiar Foto de archivo de un concierto de O Marisquiño. / O Marisquiño La apuesta musical de O Marisquiño: cuatro escenarios, nuevos talentos y la final de DMC Iberia O Marisquiño contará con cuatro espacios diferenciados: el escenario SON Estrella Galicia, dedicado a los conciertos; La Plaza, centrada en la cultura DJ y MC; Oasis, reservado al sound system; y Sunset, que pondrá la banda sonora al festival. La programación musical se extenderá del jueves 6 al domingo 9 de agosto en el recinto de Samil, con una propuesta que comenzará el jueves por la tarde con un concierto de bienvenida y continuará durante todo el fin de semana desde el mediodía —y desde la mañana del domingo— hasta la noche. Además, como novedad, este año el festival dará a conocer los DJs seleccionados en España y Portugal para competir en la final de DMC Iberia, que se celebrará por primera vez en Vigo. Durante la presentación el director de O Marisquiño, Carlos Domínguez «Pity», destacó el crecimiento de la propuesta musical y aseguró que «creíamos que no podíamos superar al año pasado». También explicó que la distribución por escenarios permitirá ofrecer una identidad propia a cada espacio y facilitará que los asistentes descubran propuestas muy diversas, desde las sesiones de la final DMC Iberia hasta los conciertos programados en horario nocturno. Lee aquí la información completa

Carolina Pérez Danny León firma autógrafos a sus fans en una edición anterior de O Marisquiño en Samil. / Adrian Irago De olímpicos a campeones mundiales: las estrellas que tomarán Vigo en O Marisquiño O Marisquiño vuelve pisando fuerte. Vigo reunirá entre el 6 y el 9 de agosto a algunas de las grandes figuras internacionales del deporte urbano en la vigesimosexta edición de un festival que mantendrá el acceso gratuito y distribuirá su actividad por distintos escenarios de la ciudad, con Samil como principal epicentro deportivo. La organización prevé la participación de cerca de 1.500 deportistas procedentes de treinta países y confía en volver a superar los 150.000 asistentes. El programa incluirá competiciones de ocho disciplinas: skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, Freestyle Motocross, breaking y baloncesto 3x3. A ellas se sumarán las pruebas de skate y BMX adaptados. El cartel deportivo combina juventud, experiencia y un amplio palmarés internacional. Por Vigo pasarán deportistas olímpicos, campeones europeos, ganadores de algunas de las pruebas más prestigiosas del circuito mundial y especialistas capaces de inscribir sus trucos en el libro Guinness de los récords. Lee aquí la información completa

Carolina Pérez Danny León firma autógrafos a sus fans en una edición anterior de O Marisquiño en Samil. / Adrian Irago De olímpicos a campeones mundiales: las estrellas que tomarán Vigo en O Marisquiño O Marisquiño vuelve pisando fuerte. Vigo reunirá entre el 6 y el 9 de agosto a algunas de las grandes figuras internacionales del deporte urbano en la vigesimosexta edición de un festival que mantendrá el acceso gratuito y distribuirá su actividad por distintos escenarios de la ciudad, con Samil como principal epicentro deportivo. El cartel deportivo combina juventud, experiencia y un amplio palmarés internacional. Por Vigo pasarán deportistas olímpicos, campeones europeos, ganadores de algunas de las pruebas más prestigiosas del circuito mundial y especialistas capaces de inscribir sus trucos en el libro Guinness de los récords. Lee aquí la información completa