Lingua galega
O BNG propón un plan para impulsar o galego no comercio local de Vigo e crear unha Oficina de Dereitos Lingüísticos
A fronte nacionalista defende o idioma como «unha marca de calidade» no comercio de proximidade e pide accións ao Concello tras coñecerse un caso de discriminación lingüística nun establecemento da cidade
Vigo xa ten enriba da mesa unha porposta para blindar o uso do galega na cidade. O Bloque Nacionalista Galego (BNG) traslada ao Goberno local unha batería de propostas para que o Concello actúe como un «agente implicado» na normalización do idioma propio na maior cidade de Galiza. Entre as principais medidas, a fronte soberanista expón a creación dun plan de apoio específico para o comercio de proximidade e a posta en marcha dunha Oficina Municipal de Dereitos Lingüísticos. O portavoz municipal do BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, xustificou esta iniciativa pola «moi preocupante situación que atravesa a lingua galega» na urbe.
Desde a formación consideran que a rede de pequenos e medianos establecementos e os servizos de proximidade son un espazo estratéxico para estender o uso social do galego. Por iso, o plan formulado polo BNG busca incentivar tanto a atención á clientela no idioma propio como a rotulación dos locais.
«Trátase de promover a lingua como unha verdadeira marca de calidade, fomentando o seu uso no ámbito comercial e a súa utilidade para identificar produtos e servizos de proximidade», salientou Igrexas, quen puxo o foco no comercio «que vertebra a cidade e dinamiza os nosos barrios e parroquias».
Garantía de dereitos tras un episodio de discriminación
A segunda gran liña de actuación que reclama o BNG é a creación dunha Oficina Municipal de Dereitos Lingüísticos. A proposta chega despois de que saíse á luz un grave caso de discriminación por razón de lingua denunciado por unha clienta nun comercio da cidade.
Igrexas explicou que este novo órgano tería como obxectivo ofrecer asesoramento e apoio á cidadanía e promover accións que garantan que calquera persoa poida expresarse e ser atendida en galego. «Do que se trata é de despregar medidas concretas para garantir o dereito de todas as viguesas e de todos os vigueses a poder vivirmos plenamente no noso idioma todos os días do ano, en todos os ámbitos e en todas as situacións», concluíu o portavoz nacionalista.
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