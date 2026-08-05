Nueva mañana de colas en Castrelos por una entrada para el concierto de Iván Ferreiro

Una mañana más, el parque de Castrelos ha amanecido este miércoles con una larga fila de personas dispuestas a esperar para no perderse uno de los conciertos más esperados del verano en Vigo. Esta vez, el protagonista ha sido Iván Ferreiro, que actuará en solitario por primera vez en el auditorio de su ciudad el próximo sábado 15 de agosto. «Será la actuación más importante de mi carrera», ha llegado a afirmar el artista.

La expectación por esta actuación histórica para el músico vigués y sus seguidores se dejó notar desde primera hora. Muchos asistentes llegaron varias horas antes de la apertura de las taquillas —a las 9.00 horas— con el objetivo de asegurarse una localidad. Para hacer más llevadera la espera, algunos acudieron con sillas de camping o mantas.

Como ya ha ocurrido en otras jornadas de venta, la cola comenzó en las taquillas situadas en la parte trasera del auditorio y se extendió hasta prácticamente el final del parque.

Las entradas tienen un precio de diez euros y cada comprador puede adquirir un máximo de cuatro tiquets nominales. Para completar la compra es necesario facilitar los datos del DNI de cada uno de los asistentes.

El Concello distribuye las localidades en dos turnos presenciales. A las 9.00 horas salen a la venta 2.000 entradas y a las 16.00 horas se ponen a disposición del público otras 2.000. En cada turno se habilitan además 500 localidades a través de una plataforma digital. Las disponibles por internet este miércoles se agotaron en cuestión de segundos y, antes de que transcurriesen dos minutos, ya no era posible completar la compra.

Las colas se han convertido en una imagen habitual de los veranos en Castrelos. Este año ya se formaron grandes filas para Viva Suecia y, especialmente, para Chayanne, cuando algunas personas llegaron incluso a pasar la noche en el parque.

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Este jueves continuará la venta con el mismo sistema para el Fnac Live, que reunirá el 16 de agosto a The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos y la DJ Bea Fernandes.