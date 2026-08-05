El «Mein Schiff 6» inaugura el agosto con más cruceros en 15 años en el puerto de Vigo
La terminal olívica recibirá este mes 13 escalas, con siete concentradas entre los días 10 y 18
El crucero alemán Mein Schiff 6 regresó este miércoles al puerto de Vigo para inaugurar el calendario de cruceros del mes de agosto, para el que la Autoridad Portuaria tiene cerradas trece escalas.
Hacía quince años que no se alcanzaba tal cifra en un mes de agosto que suele ser de menor actividad, pero esta vez el eclipse de sol del próximo día 12 ha provocado un aumento de atraques en el puerto olívico del 44% con respecto a los dos últimos años.
El Mein Schiff 6 arribó bajo la consignación de Incargo Galicia en su tercera visita de la temporada con 2.756 pasajeros alemanes y 922 tripulantes, que este jueves rendirán viaje en Leixões desde donde zarparon hace una semana para visitar Le Verdon, Bilbao, A Coruña y Vigo.
El día 19 regresará a Vigo, pero antes, el puerto vivirá su «semana grande» de la temporada entre los próximos días 10 y 18 cuando se esperan siete cruceros que realizan distintos recorridos con un denominador común: el eclipse solar.
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