Marco Veiga: «Mi objetivo todos los años es conseguir la victoria»

Marco Veiga afrontará una nueva edición del descenso urbano de O Marisquiño como uno de los grandes favoritos. El vigente bicampeón de España de descenso, cinco veces campeón de la Copa de España de Enduro y siete veces campeón gallego de descenso considera que la cita viguesa es mucho más que una carrera dentro del calendario.

"El Marisquiño siempre es un objetivo anual que tengo", asegura. Competir en Galicia y hacerlo en un evento de la dimensión del festival supone para él una motivación especial. "Es un muy buen escaparate para los deportistas, para los patrocinadores y para acercarse al público. Todo el mundo está pendiente de esos tres días", explica.

El corredor destaca que el recorrido vuelve a ser uno de los más completos y exigentes del panorama nacional. "Es un recorrido largo, de alrededor de dos minutos y veinte segundos, con muchos módulos, saltos y escaleras muy espectaculares para el público", describe.

Veiga reconoce que uno de los mayores desafíos consiste en encontrar el equilibrio entre asumir riesgos y evitar errores. "No puedes dejarte nada desde el primer segundo porque las diferencias son pequeñas", afirma.

Entre todos los recuerdos que guarda de O Marisquiño, hay uno que sobresale por encima del resto. Fue su primera victoria, conseguida en 2018 bajo una intensa lluvia que multiplicó la dificultad del recorrido. "Las calles mojadas son súper delicadas", recuerda. En aquella bajada sufrió un espectacular susto tras perder momentáneamente el control de la bicicleta, aunque consiguió recuperar la trazada y terminar conquistando un triunfo que llevaba años persiguiendo. "Había sido increíble", resume.

El gallego destaca la tradición ciclista de la ciudad y el entusiasmo de un público que llena las calles para seguir la competición desde diferentes puntos del recorrido. "La adrenalina se les contagia", afirma al referirse a los espectadores.

Para Veiga, O Marisquiño también ha sabido diferenciarse gracias a su capacidad para combinar deporte, música y cultura urbana. "Creo que es el evento más importante y más bonito de España", asegura. En su opinión el festival es una cita atractiva tanto para aficionados al deporte como para quienes buscan vivir el ambiente de la ciudad durante esos días.

De cara a esta edición mantiene intacta la ambición. "Mi objetivo realmente todos los años es conseguir la victoria", afirma. Pero, solo espera una cosa cuando llegue el momento de la final: "Ojalá las calles estén gritando los nombres de los corredores y apoyándonos al máximo", afirma.