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La Diputación de Pontevedra reacciona y destinará 200.000 euros por cada nuevo destino en el aeropuerto de Vigo

Luisa Sánchez anuncia una nueva aportación para promoción en destino en rutas «potenciales y comercialmente rentables» sin un número límite

Ofrece al Concello transferirle el dinero para que realicen el convenio; aunque están dispuestos a negociar ellos mismos con las aerolíneas si no acepta

Luisa Sánchez durante su intervención este miércoles en Vigo

Luisa Sánchez durante su intervención este miércoles en Vigo / FdV

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Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Reacción institucional ante los movimientos en el mapa aeroportuario gallego. La Diputación de Pontevedra ha anunciado este miércoles un nuevo plan de apoyo a Peinador, con una nueva aportación para promoción en destino de 200.000 euros por cada nueva ruta que se establezca en él, sin un número máximo de ellas. La medida anunciada por su vicepresidenta, Luisa Sánchez, estará destinada a «inventivar la demanda que sabemos que existe» en «destinos potenciales y comercialmente rentables», explicó.

La medida llega ante la perspectiva que se presenta este otoño en la terminal olívica, con un mínimo histórico de cuatro rutas a Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. «Esta situación es insostenible», relataba la vicepresidenta del ente ante la necesidad de «comenzar la recuperación y cambiar de modelo» de captación de rutas. Su propuesta mantiene la modalidad de promoción en destino —sin exigir un número de frecuencias o plazas en los pliegos— frente a los contratos directamente con la aerolínea por los que aboga el Concello.

Sánchez considera este modelo avalado por Aena, quien aporta entre 400.000 y 800.000 euros en bonificaciones para cada nueva ruta según los cálculos del sector. A mayores se mantienen los 100.000 euros anuales que la Xunta de Galicia ofrece para un máximo de dos conexiones.

¿Qué rutas se buscan?

La también presidenta del PP local insistió en que el aeropuerto de Vigo «ha perdido peso y oportunidades» después de una década de ayudas a aerolíneas que no han consolidado ninguna ruta. Esta situación, «resultado de una forma de gobernar basada en el aislamiento y el personalismo», ha empujado a este cambio de postura desde el gobierno provincial. Si en julio de 2025 su presidente negara que se fueran a destinar fondos a captar rutas, ahora se extiende una suerte de «cheque en blanco» para «sacar a Peinador del abandono, no confrontar y colaborar», según Sánchez.

La medida no tendrá límite en número de rutas ni extensión temporal, aunque su idea inicial era que se ciñeran al primer año. «Vamos a ver las propuestas a petición de las aerolíneas», relató en la sede olívica de la institución. Los destinos elegidos son «múltiples y basados datos de Aena», con objetivos a nivel nacional e internacional. En España destacan Alicante o Málaga, donde también se ofrecería un papel como hub gracias a las rutas europeas de las que disfrutan, mientras que a nivel extranjero apuntan a «Milán, Londres, Ámsterdam o París», indicó.

La pregunta clave gira alrededor de cómo se articulará esta colaboración económica a la que «cualquier institución o entidad puede sumarse a este proyecto común», aunque cederán la responsabildiad al gobierno local. «Qué el Concello de Vigo convenie él con las aerolíneas», relataba Sánchez. En caso de que Caballero rechace esta fórmula, tal y como apuntó a FARO la semana pasada, asumirían ellos el convenio con una modalidad similar al que Xunta, Concello de Santiago y Wizz Air utilizarán para las rutas de Varsovia y Roma.

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