Comuneros de Vigo enseñan a los vecinos a protegerse de los incendios: «Hay centenares de viviendas en riesgo»

La Mancomunidad de Montes de Vigo lleva desde el inicio del verano trabajando a destajo para evitar posibles incendios forestales. La sequía y la falta de lluvias han creado un caldo de cultivo preocupante convirtiendo el monte vigués, que abarca el 15% de todo el territorio de la ciudad, en un auténtico polvorín. En lo que más están insistiendo es en la concienciación de la población de la gravedad de la situación y por eso se han lanzado a formar a los vecinos que viven en el rural sobre la necesidad de la prevención y de autoprotegerse.

La prueba piloto la lanzaron este miércoles en la parroquia de Matamá, concretamente en el parque forestal do Maruxento, en la que instruyeron a residentes de la zona, aproximadamente unos treinta que acudieron a la jornada, sobre cómo prevenir los incendios forestales y cómo actuar en caso de que se produzcan. «Pusimos ejemplos prácticos. Les enseñamos viviendas que llevan años abandonadas y que son un auténtico peligro. E incidimos en la necesidad de tener todos los medios posibles de emergencias (mangueras, extintores...) para luchar contra un posible fuego», explica Uxío González, presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo.

La buena acogida de esta primera experiencia formativa en Matamá anima a los comuneros a extenderla al resto de parroquias de la ciudad en las próximas semanas. «Tenemos que formar a las personas, están muy preocupadas», asegura Uxío González. Los comuneros advierten que a lo largo de los montes de Vigo hay centenares de viviendas que están en riesgo al estar rodeadas de eucaliptos. Pero también empresas y edificios públicos, como el pabellón de deportes de Coruxo.

Lo que más urge, entienden, es establecer las famosas fajas secundarias de biomasa y unas vías de escape seguras para los vecinos. Para ello entienden que es necesaria la implicación del Concello. La Mancomunidad celebra los trabajos municipales de desbroce pero piden una actuación conjunta para fijar esas fajas secundarias de gestión de biomasa. «Hay viviendas que tienen eucaliptos a metro y medio», advierten los comuneros.

Recomendaciones

Jornadas como la celebrada en Matamá buscan poner fin a la vulnerabilidad con la que los vecinos afrontarían un incendio forestal en las inmediaciones de su casa al enseñarles cómo actuar ante posibles fuegos. Los comuneros defienden que la prevención no debe limitarse a la limpieza y gestión del monte, sino que también debe extenderse a la protección de las edificaciones. Entre las recomendaciones difundidas figura mantener limpios de hojas y restos vegetales los tejados, canalones y terrazas; eliminar la vegetación seca junto a las fachadas; evitar que árboles, setos o plantas trepadoras entren en contacto con los edificios y retirar materiales inflamables como leña, bombonas, depósitos de combustible o plásticos de las inmediaciones de las construcciones.

La organización recuerda que el incendio que afectó a Vigo el 15 de octubre de 2017 evidenció la vulnerabilidad de las edificaciones situadas cerca del monte y sostiene que la preparación previa puede reducir considerablemente los daños cuando se producen episodios de temperaturas extremas, sequía y fuertes vientos.