La comarca de Vigo concentra la mitad de los proyectos de renovables financiados por el Gobierno en la provincia

La comarca de Vigo será la principal beneficiaria en la provincia de Pontevedra de la segunda convocatoria del programa Renoinn, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Nueve de los 18 proyectos aprobados en la provincia se desarrollarán en este ámbito territorial, que concentra la mitad de las actuaciones seleccionadas y recibirá más de dos millones de euros en ayudas para la implantación de energías renovables.

Las subvenciones, gestionadas a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y financiadas con fondos europeos Next Generation EU, suman 13,03 millones de euros en la provincia. En total, los proyectos movilizarán una inversión cercana a los 14,83 millones de euros para impulsar nuevas instalaciones de energías renovables con almacenamiento, fomentar el autoconsumo colectivo y avanzar en la descarbonización.

En la comarca de Vigo, las actuaciones estarán centradas principalmente en sistemas de climatización renovable mediante geotermia, a los que se suman dos proyectos basados en aerotermia e hidrotermia. El objetivo es reducir el consumo energético y las emisiones mediante tecnologías que aprovechan fuentes renovables para la climatización de edificios e instalaciones.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó que estas ayudas «refuerzan el compromiso del Gobierno de España con la transición energética y con la descarbonización de nuestra economía, apoyando proyectos innovadores que generan actividad económica, ahorro energético y un modelo más sostenible para la provincia». Además, subrayó que Pontevedra alberga iniciativas pioneras tanto en autoconsumo colectivo como en climatización renovable, lo que, a su juicio, sitúa a la provincia «a la vanguardia de la implantación de las energías limpias en Galicia».

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Además de las actuaciones previstas en la comarca de Vigo, el programa financiará tres proyectos en O Salnés, cuatro en O Condado-A Paradanta y uno en Forcarei. La mayor ayuda de toda la provincia, y también de Galicia, corresponde a un proyecto de geotermia para la empresa de floricultura Toxal, en A Guarda, que recibirá cerca de 8,96 millones de euros. Según Losada, esta concesión demuestra «la competitividad de las empresas de la provincia» y el papel de la colaboración público-privada para acelerar la transición ecológica y favorecer un modelo económico más sostenible.