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Cincuenta jóvenes promesas del teclado se baten en el Castro

Participan en la primera edición del Concurso Internacional de Piano «Vigo Junior», antesala del «Cidade de Vigo»

l Concurso Internacional de Piano Junior.

l Concurso Internacional de Piano Junior. / Marta G. Brea

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R. V.

Como antesala del Concurso Internacional de Piano «Cidade de Vigo», medio centenar de jóvenes promesas del teclado compiten esta semana en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, en la primera edición junior del certamen.

El «Vigo Junior», que nace para servir de «trampolín» para los músicos de entre 7 y 19 años, arrancó este miércoles con la semifinal en centro de O Castro y celebra ya este jueves la final.

El jurado seleccionará a cinco ganadores, correspondientes a las categorías mini —7 años—, infantil —de 8 a 10 años—, juvenil —de 11 a 13 años—, joven artista — de 14 a 16 años— y artista emergente —de 17 a 19—. Entregarán también premios especiales a mejor interpretación de obra española o gallega, mejor talento internacional, mejor talento gallego y premio del público.

Vigo (Conservatorio Superior de Música). Presentación del Concurso Internacional de Piano &quot;Cidade de Vigo&quot;. Hoy ya están concursando los pianistas junior

Galdo (izq.) y Ortiz (en el centro) con participantes en el I Concurso Internacional de Piano Junior. / Marta G. Brea

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, asistió a la apertura del I Concurso Internacional de Piano «Vigo Junior», que destacó como «un novo punto de referencia para o talento cultural dos máis novos». Garantizó también que el Gobierno gallego «estará sempre dando o seu apoio a este tipo de iniciativas culturais» de la ciudad.

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La programación oficial del concurso dará comienzo el viernes, con el recital de los ganadores del concurso junior y un concierto con la pianista Martha Argerich y el director del concurso, Pablo Galdo. Además, la interpretación del «Carnaval de los Animais», de Camille Saint-Saëns, contará con la narración del actor británico Jeremy Irons, ganador de un premio Óscar. Será en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Vigo, a las 20 horas.

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