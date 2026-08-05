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Resfriados de verano

«En verano disminuye el nivel de alerta a los virus»: el doctor Juan Carlos Fuego explica cómo prevenir los resfriados estivales

Los cambios de temperatura por los contrastes con los aires acondicionados facilitan la aparición de resfriados

En caso de aparición de fiebre, fatiga, malestar persistente o evolución prolongada sin mejoría es recomendable acudir al médico

Jefe del servicio de Urgencias del hospital Ribera Povisa, Juan Carlos Fuego

Jefe del servicio de Urgencias del hospital Ribera Povisa, Juan Carlos Fuego / FdV

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Carolina Cachafeiro

Quien piense que los resfriados son solo cosa del invierno se equivoca. El verano no les cierra la puerta. El jefe del servicio de Urgencias del hospital Ribera Povisa, Juan Carlos Fuego, explica cómo evitar los resfriados en la época estival y mejorar sus síntomas cuando ya es demasiado tarde.

Causas de los resfriados

El doctor Juan Carlos Fuego explica los motivos de su aparición: «los cambios de temperatura por el uso de sistemas de climatización y aire acondicionado en contraste con las altas temperaturas en el exterior, muchas veces con exposiciones solares intensas, facilitan los resfriados, generalmente causados por virus estacionales benignos». Además, «en verano disminuye el nivel de alerta y protección frente a los virus porque los catarros se suelen asociar principalmente al frío», añade el doctor Fuego.

Colectivos más vulnerables

Aunque toda la población puede contraer un catarro durante la época estival, destacan unos colectivos más vulnerables que otros: los niños, pacientes de mayor edad y personas susceptibles a padecer otras enfermedades. Un resfriado no supone un problema grave de salud, sin embargo, puede generar algunas complicaciones si hay otra enfermedad de base: "Condiciones previas como, por ejemplo, enfermos con patología respiratoria (asma, EPOC...), metabólica (diabetes, obesidad), cardiopatías, tumores, o inmunodeprimidos pueden hacer que la respuesta del organismo al resfriado se vea alterada y empeore la enfermedad previa", explica el doctor.

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Cómo evitar los resfriados veraniegos

Los resfriados suelen durar unos siete días. El jefe del servicio de Urgencias de Ribera Povisa comparte una serie de recomendaciones: «Se deben evitar los cambios bruscos de temperatura y la exposición solar intensa, especialmente a horas centrales del día». También añade que se debe «aumentar la hidratación y adoptar las medidas de protección de prevención de contagios igual que en invierno, con el uso de mascarilla ante procesos respiratorios».

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