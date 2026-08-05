Empleo
Caballero asegura que Vigo está «en el mejor momento económico de su historia» y pide que aumenten los salarios
El alcalde celebra los datos de afiliación a la Seguridad Social en la ciudad, que alcanzaron en mayo su récord histórico con 121.234 cotizantes, y defiende que remuneraciones más altas impulsan la productividad
Ni la incertidumbre general ni el freno en otros mercados salpican por ahora a la economía viguesa. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, valoró de forma muy positiva la tendencia del empleo en la urbe olívica tras conocerse los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al primer semestre del año. Durante su intervención, el regidor aseguró que la ciudad vive un escenario inédito en sus indicadores de ocupación: «Estamos viviendo el mejor momento de la economía de Vigo en su historia; el empleo aumenta de una forma excepcional».
Según las cifras del Instituto Galego de Estatística (IGE), la ocupación en la ciudad alcanzó su máximo histórico el pasado mes de mayo, cuando se registraron 121.234 afiliados, la cifra más alta de la serie. En junio, los datos se mantuvieron prácticamente en esos mismos niveles de récord, con 121.107 cotizantes. El dato culmina un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo si se compara con el suelo de la crisis económica registrado en marzo de 2014 (cuando se tocó fondo con 98.185 afiliados). Desde ese mínimo, la ciudad ya logró reincorporar al sistema a más de 23.000 trabajadores en doce años, es decir, una cifra similar a todos los habitantes del barrio de Teis. Caballero atribuyó este dinamismo a la solidez de la estructura económica local, cuyo «tirón tan profundo» está traccionando el crecimiento del empleo a niveles inéditos.
Salarios
Más allá de las cifras cuantitativas de ocupación, el regidor ha querido poner el foco en las condiciones retributivas de los trabajadores. Caballero hizo un llamamiento explícito a los agentes económicos para acompañar este avance del empleo con un incremento del poder adquisitivo de las plantillas.
«Al tiempo que se aumenta el empleo, tienen que aumentar los salarios de forma acorde y razonable», sostuvo el regidor, quien rechazó la idea de que los incrementos retributivos mermen la competitividad empresarial. Al contrario, argumentó que existe un vínculo directo entre retribución y eficiencia: «La productividad ya está demostrada: aumenta a medida que aumentan los salarios. Es el momento de seguir aumentando los salarios en Vigo».
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacarse el carné de conducir en un verano ya no es posible en Vigo: se necesitan dos años
- Las urgencias del Cunqueiro rozan un nuevo récord histórico con más de 620 pacientes atendidos en un día
- Se busca cocinero para la cafetería del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: esto es lo que pagan
- Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse total de sol
- El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
- Marián Mouriño, presidenta del Celta, emociona en un pregón marcado por la devoción y el sentimiento celeste
- A la cola en Castrelos por Viva Suecia: cientos de personas hacen fila bajo paraguas
- Entrega total al Cristo de la Victoria, protector de los vigueses