Caballero asegura que Vigo está «en el mejor momento económico de su historia» y pide que aumenten los salarios

Ni la incertidumbre general ni el freno en otros mercados salpican por ahora a la economía viguesa. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, valoró de forma muy positiva la tendencia del empleo en la urbe olívica tras conocerse los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al primer semestre del año. Durante su intervención, el regidor aseguró que la ciudad vive un escenario inédito en sus indicadores de ocupación: «Estamos viviendo el mejor momento de la economía de Vigo en su historia; el empleo aumenta de una forma excepcional».

Según las cifras del Instituto Galego de Estatística (IGE), la ocupación en la ciudad alcanzó su máximo histórico el pasado mes de mayo, cuando se registraron 121.234 afiliados, la cifra más alta de la serie. En junio, los datos se mantuvieron prácticamente en esos mismos niveles de récord, con 121.107 cotizantes. El dato culmina un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo si se compara con el suelo de la crisis económica registrado en marzo de 2014 (cuando se tocó fondo con 98.185 afiliados). Desde ese mínimo, la ciudad ya logró reincorporar al sistema a más de 23.000 trabajadores en doce años, es decir, una cifra similar a todos los habitantes del barrio de Teis. Caballero atribuyó este dinamismo a la solidez de la estructura económica local, cuyo «tirón tan profundo» está traccionando el crecimiento del empleo a niveles inéditos.

Salarios

Más allá de las cifras cuantitativas de ocupación, el regidor ha querido poner el foco en las condiciones retributivas de los trabajadores. Caballero hizo un llamamiento explícito a los agentes económicos para acompañar este avance del empleo con un incremento del poder adquisitivo de las plantillas.

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«Al tiempo que se aumenta el empleo, tienen que aumentar los salarios de forma acorde y razonable», sostuvo el regidor, quien rechazó la idea de que los incrementos retributivos mermen la competitividad empresarial. Al contrario, argumentó que existe un vínculo directo entre retribución y eficiencia: «La productividad ya está demostrada: aumenta a medida que aumentan los salarios. Es el momento de seguir aumentando los salarios en Vigo».