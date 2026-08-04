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La Xunta impulsa en Vigo la octava edición del campamento referencia de danza urbana DA Summer

Del 3 al 8 de agosto la ciudad se coloca como la referencia internacional en danza y arte urbano

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó este martes la iniciativa de formación, competición y expresión artística

Daniel Benavides, Carlos Nieto Ana Ortiz, David y Nerea Suárez en la presentación del campamento Da Summer de baile hip hop

Daniel Benavides, Carlos Nieto Ana Ortiz, David y Nerea Suárez en la presentación del campamento Da Summer de baile hip hop / Cedida por la Xunta de Galicia

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Jon Zabala

La Estación Marítima de Vigo volverá a ser la sede del DA Summer del 3 al 8 de agosto. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó la octava edición de este intensivo de danza urbana, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia en su apuesta por impulsar y profesionalizar el hip-hop en la región.

Acompañada por los organizadores del evento, Nerea y David Suárez, así como por Carlos Nieto (Autoridad Portuaria) y Daniel Benavides (Deportes de la Xunta), la rueda de prensa sirvió también para rendir un sincero homenaje a Manuel Suárez Domínguez, presidente y fundador del Club Dance Academy Vigo, trágicamente fallecido en abril.

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Desde la organización recuerdan que el DA Summer Camp transciende el concepto de campamento de baile tradicional: es una plataforma de expresión sin barreras donde los jóvenes canalizan su creatividad a través del movimiento.

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