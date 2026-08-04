Las urgencias del Cunqueiro rozan un nuevo récord histórico con más de 620 pacientes atendidos en un día

El verano es siempre un cóctel explosivo en el ámbito de la sanidad. Las vacaciones de los profesionales (que en muchos casos no se cubren), la mayor población derivada del turismo que llega tanto a Vigo como a los municipios del entorno y el cierre de camas que como cada año plantea la administración sanitaria lleva al sistema a situarse al borde del colapso. Como el pasado lunes. El servicio de urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo atendió a un total de 625 pacientes adultos, solo cuatro menos del récord histórico, que se marcó precisamente este mismo año, el 6 de julio.

De esas 625 personas atendidas, solo el 10%, 63, necesitaron de ingreso hospitalario. Es más, durante las horas de mayor actividad, hubo enfermos que tuvieron que esperar en los pasillos hasta que les fue asignada una cama en planta. Un total de catorce pacientes necesitaron ser intervenidos quirúrgicamente de urgencia.

Fuentes del servicio apuntan que no se trata de un día aislado. Es más, más allá de los lunes, que siempre son las jornadas de mayor actividad, aseguran que en la mayoría de días desde el inicio del verano se han superado las 500 atenciones diarias, un volumen mucho mayor que el del resto del año. La incidencia de las vacaciones de verano de los trabajadores en Urgencias no es tan alta como la que se vive en otros niveles asistenciales, especialmente en Atención Primaria. Y es que el servicio siempre cuenta con refuerzo de personal durante los meses estivales al ser conscientes de que es una de las temporadas de mayor presión asistencial de todo el año.

La mitad, patologías leves

Aun así, como suele ser habitual, hubo una cifra elevada de atenciones que se podían resolver en Atención Primaria al ser patologías leves. Concretamente, más de trescientas. Se trata principalmente de entradas relacionadas con traumatología causadas por pequeños golpes y los clásicos dolores de garganta y molestias de oído. Los profesionales insisten en que si se sobrecarga el Cunqueiro con patologías leves, se dificulta la atención de los pacientes más graves y que sí necesitan una atención urgente. Las largas esperas para conseguir cita con el médico de cabecera en verano llevan a muchas personas a acudir directamente al hospital en lugar de ir a un Punto de Atención Continuada (PAC), que se encargan de las urgencias de Atención Primaria, sobrecargando de esta forma el Cunqueiro.