Teis celebra las fiestas del Salvador con dos días de música, tradición y actividades infantiles

La parroquia viguesa de Teis celebrará este jueves 6 y viernes 7 de agosto las tradicionales Festas do Salvador, una cita que reunirá en el parque da Riouxa actividades religiosas, propuestas para el público infantil, música, gastronomía y diferentes muestras de la tradición popular. El programa contará con actuaciones de orquestas y grupos musicales durante las dos jornadas, además de fuegos artificiales, cucañas y una fiesta de la espuma.

La celebración comenzará el jueves, día dedicado al patrón, con el lanzamiento de bombas a las 10.00 horas para anunciar el inicio de los festejos. A mediodía, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar la misa mayor y la procesión en el atrio de la iglesia. Este acto estará acompañado por gaiteiros y por la presencia de un pulpeiro, y servirá también para realizar un homenaje especial a las personas mayores de la parroquia.

La programación de la tarde estará especialmente orientada a los más pequeños. Desde las 18.00 horas se celebrará un espectáculo infantil que incluirá actividades acuáticas y un taller de pintacaras. La música tomará el relevo por la noche con la actuación, a las 22.00 horas, del grupo JB Son.

La primera jornada alcanzará uno de sus momentos centrales a medianoche, cuando está prevista una tirada de fuegos artificiales. Después del espectáculo pirotécnico, la fiesta continuará con la orquesta La Conexión, encargada de cerrar la programación del jueves y prolongar el ambiente festivo en el parque da Riouxa.

Las actividades se retomarán el viernes 7 de agosto a las 17.00 horas con las tradicionales cucañas, organizadas por el Club Ciclista Teis. Dos horas después, a las 19.00 horas, los niños y niñas volverán a ser protagonistas con una fiesta de la espuma, una de las propuestas lúdicas incluidas en el programa para el público familiar.

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La noche del viernes estará marcada nuevamente por la música. La Gran Orquesta Magos comenzará su actuación a las 22.00 horas. Posteriormente, a las 23.45 horas, se realizará un sorteo de cestas entre los socios. El encargado de poner el broche definitivo a las Festas do Salvador será el Grupo Ritmo, que actuará al término del sorteo.