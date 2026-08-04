Teis celebra las fiestas del Salvador con dos días de música, tradición y actividades infantiles
La programación se desarrollará los días 6 y 7 de agosto en el parque da Riouxa e incluye procesión, fuegos artificiales, fiesta de la espuma y mucha música
La parroquia viguesa de Teis celebrará este jueves 6 y viernes 7 de agosto las tradicionales Festas do Salvador, una cita que reunirá en el parque da Riouxa actividades religiosas, propuestas para el público infantil, música, gastronomía y diferentes muestras de la tradición popular. El programa contará con actuaciones de orquestas y grupos musicales durante las dos jornadas, además de fuegos artificiales, cucañas y una fiesta de la espuma.
La celebración comenzará el jueves, día dedicado al patrón, con el lanzamiento de bombas a las 10.00 horas para anunciar el inicio de los festejos. A mediodía, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar la misa mayor y la procesión en el atrio de la iglesia. Este acto estará acompañado por gaiteiros y por la presencia de un pulpeiro, y servirá también para realizar un homenaje especial a las personas mayores de la parroquia.
La programación de la tarde estará especialmente orientada a los más pequeños. Desde las 18.00 horas se celebrará un espectáculo infantil que incluirá actividades acuáticas y un taller de pintacaras. La música tomará el relevo por la noche con la actuación, a las 22.00 horas, del grupo JB Son.
La primera jornada alcanzará uno de sus momentos centrales a medianoche, cuando está prevista una tirada de fuegos artificiales. Después del espectáculo pirotécnico, la fiesta continuará con la orquesta La Conexión, encargada de cerrar la programación del jueves y prolongar el ambiente festivo en el parque da Riouxa.
Las actividades se retomarán el viernes 7 de agosto a las 17.00 horas con las tradicionales cucañas, organizadas por el Club Ciclista Teis. Dos horas después, a las 19.00 horas, los niños y niñas volverán a ser protagonistas con una fiesta de la espuma, una de las propuestas lúdicas incluidas en el programa para el público familiar.
La noche del viernes estará marcada nuevamente por la música. La Gran Orquesta Magos comenzará su actuación a las 22.00 horas. Posteriormente, a las 23.45 horas, se realizará un sorteo de cestas entre los socios. El encargado de poner el broche definitivo a las Festas do Salvador será el Grupo Ritmo, que actuará al término del sorteo.
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