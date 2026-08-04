El proyecto para mejorar el Camino prevé ocupar parcialmente 131 fincas del área de Vigo

El proyecto de la Xunta para mejorar la seguridad de los caminos Portugués y Portugués de la Costa contempla la posible ocupación de una parte de 131 fincas situadas en O Porriño, Tui, Redondela, Vilaboa y Baiona. Esto no significa que las parcelas vayan a ser expropiadas de manera inmediata ni que los propietarios vayan a perderlas por completo. El trazado se encuentra todavía en información pública y puede ser modificado después de estudiar las alegaciones.

El anexo publicado este martes por el Diario Oficial de Galicia identifica para cada terreno una superficie denominada de «pleno dominio». Si el trazado termina aprobándose en esos términos, esa franja tendría que ser adquirida por la Administración para incorporarla a la actuación, mediante el procedimiento expropiatorio y con la correspondiente indemnización.

Sin embargo, esa ocupación todavía no es firme. El anuncio abre expresamente un plazo para que los afectados corrijan errores, cuestionen la necesidad de utilizar sus terrenos o propongan que se ocupen otros bienes menos perjudiciales.

Más de la mitad de las fincas están en el entorno de Vigo

El proyecto incluye en toda Galicia 248 parcelas de catorce municipios de Pontevedra y A Coruña. De ellas, 131 —el 52,8%— están en cinco concellos del área de Vigo y el sur de la provincia.

O Porriño concentra 57 fincas y Tui otras 56. En Redondela figuran catorce, mientras que Vilaboa suma tres y Baiona una.

El objetivo de la intervención es mejorar aquellos tramos en los que los peregrinos circulan cerca de carreteras, utilizan arcenes o comparten espacio con los vehículos. Las obras forman parte del Plan de Seguridad Vial de los Caminos de Santiago.

La publicación no detalla todavía cuándo empezarían los trabajos ni cuánto recibiría cada propietario. Tampoco equivale a la aprobación definitiva del proyecto.

No se plantea ocupar necesariamente toda la parcela

La superficie que aparece afectada en el DOG es, con carácter general, solo una parte de la finca. La relación oficial distingue entre la extensión total de cada terreno y los metros cuadrados que serían necesarios para ejecutar el proyecto.

En algunos casos la ocupación prevista es de unos pocos metros; en otros alcanza varios cientos o incluso varios miles. También se identifican elementos que podrían verse afectados, como muros de piedra, cierres, setos o vallados.

La afección recogida se clasifica como adquisición de suelo en pleno dominio, lo que supondría que esa superficie concreta pasase a ser de titularidad pública si el procedimiento continúa sin cambios.

La Xunta plantea ocupaciones parciales en 131 propiedades y que estas podrían dar lugar a futuras expropiaciones si el trazado se aprueba definitivamente.

O Porriño y Tui reúnen 113 parcelas

La mayor incidencia se registra en O Porriño y Tui, que suman 113 de las 131 fincas del entorno de Vigo.

En O Porriño aparecen terrenos de propietarios particulares, del Concello, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y de comunidades de montes. Entre las afecciones más extensas figura una parcela de la comunidad de montes de Pontellas, en la que el proyecto reserva alrededor de 1.834 metros cuadrados.

Tui reúne otras 56 propiedades. Las superficies son muy diferentes y la relación incluye fincas rústicas y urbanizables, terrenos públicos y parcelas cuyos titulares aparecen todavía en investigación.

Los propietarios deberán consultar los planos, no solo el listado, para saber exactamente qué franja de su terreno coincide con el trazado propuesto.

Catorce fincas en Redondela

El proyecto afecta a catorce parcelas de Redondela, municipio en el que confluyen el Camino Portugués tradicional, procedente de Tui y O Porriño, y el Camino Portugués de la Costa.

Entre los titulares aparecen particulares, el Concello y comunidades de montes. Una de las mayores superficies previstas corresponde a un terreno del monte vecinal de Vilar, con más de 8.900 metros cuadrados incluidos en el proyecto.

Tres parcelas en Vilaboa y una en Baiona

Vilaboa tiene tres fincas incluidas. En una de ellas, además de suelo, el documento identifica quince metros de muro de piedra como posible bien afectado.

En Baiona figura una sola parcela, de uso residencial y con varios titulares o herederos. El proyecto prevé utilizar algo más de 310 metros cuadrados de una superficie total de 1.786, además de afectar parcialmente a un cierre y a un seto.

¿Qué pueden hacer los propietarios?

Las personas afectadas disponen de 30 días hábiles desde el 5 de agosto para formular alegaciones ante la Axencia de Turismo de Galicia.

Durante ese período pueden corregir errores en el nombre del propietario o en la titularidad; comprobar si la referencia catastral y la superficie son correctas; advertir de la existencia de muros, cierres, accesos o construcciones no recogidos; cuestionar la necesidad de ocupar la superficie señalada; proponer un trazado alternativo o el uso de otros terrenos; o aportar escrituras, planos, fotografías o certificaciones catastrales.

El propio anuncio permite oponerse «por razones de fondo o forma» a la necesidad de la ocupación e indicar qué otros bienes podrían utilizarse de manera preferente. El trámite se realiza de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa.

¿Dónde se consulta el proyecto?

Los planos y el resto de la documentación pueden examinarse en la sede de la Axencia de Turismo de Galicia, en sus áreas provinciales de Pontevedra y A Coruña y en los catorce ayuntamientos afectados.

En el entorno de Vigo estará disponible en los concellos de Tui, O Porriño, Redondela, Vilaboa y Baiona. También puede consultarse en la página de procedimientos de información pública de Turismo de Galicia.

Es recomendable que los propietarios identifiquen primero el número asignado a su parcela en el anexo y después lo busquen en los planos. El listado indica cuántos metros están afectados, pero la documentación gráfica permite conocer su localización exacta dentro de la finca.

La indemnización se fijaría más adelante

El anuncio publicado este martes no establece cuánto cobraría cada propietario ni inicia todavía el pago de indemnizaciones.

Primero deberá cerrarse el período de alegaciones y la Xunta tendrá que decidir si mantiene o modifica el proyecto. Posteriormente, el Consello da Xunta aprobará, en su caso, el trazado definitivo.

Solo después podría continuar el procedimiento para adquirir las superficies necesarias. En esa fase se valorarían los terrenos y demás bienes afectados y se determinarían las indemnizaciones correspondientes.

Hasta entonces, las propiedades continúan en manos de sus actuales titulares y la publicación en el DOG debe entenderse como una propuesta de afección sometida a revisión, no como una expropiación ya decidida o ejecutada.