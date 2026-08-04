El PP propone rebajar el IBI y el impuesto de circulación en Vigo en 2027

El PP de Vigo propondrá rebajar el próximo año el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), reducir las cuotas del impuesto de circulación y eximir del pago del IAE a los establecimientos perjudicados durante más de tres meses por obras públicas. La formación llevará estas medidas al debate sobre las ordenanzas fiscales de 2027 y reclama al Gobierno de Abel Caballero que ponga fin a las subidas aplicadas desde 2022.

La presidenta local y portavoz municipal de los populares, Luisa Sánchez, sostiene que los impuestos y las tasas del Concello han aumentado un 4% anual durante los tres últimos ejercicios, lo que supone un incremento acumulado de alrededor de doce puntos. A su juicio, esta evolución resulta difícil de justificar cuando las arcas municipales cuentan con unos 200 millones de euros en remanentes de tesorería.

«Reclamamos al Gobierno local que ponga fin de una vez por todas a su afán recaudatorio y dé un respiro a la economía de los vigueses», manifestó Sánchez.

La dirigente popular asegura que Vigo fue la única de las grandes ciudades españolas que optó por incrementar su presión fiscal en 2026, pese a que el alcalde destaca habitualmente la situación de «deuda cero», el superávit y los remanentes del Concello.

Rebajas para viviendas y vehículos

Entre las propuestas que el PP presentará para el próximo ejercicio figura una reducción del recibo del IBI, aunque la formación no concreta todavía el porcentaje que planteará.

También propone rebajar las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido popularmente como impuesto de circulación o rodaje, con una atención especial a los automóviles de gama media.

Sánchez contrapone el aumento de los tributos municipales con la evolución de los servicios que reciben los ciudadanos. «Caballero miente cuando dice que precisa subir los impuestos para mantener los servicios públicos», afirmó.

La portavoz puso como ejemplo el estado de las carreteras y calles de Vigo. «El recibo del rodaje se ha cobrado, que en eso el Concello sí cumple, pero ese dinero recaudado no se ha utilizado para mantener los viales en buenas condiciones», criticó, aludiendo a la presencia de baches y desperfectos en distintas zonas de la ciudad.

Exención del IAE por obras prolongadas

El PP recuperará además una demanda que ya presentó en ejercicios anteriores: que los locales comerciales afectados por obras durante más de tres meses queden exentos de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas.

«Es una propuesta que consideramos de justicia», señaló Sánchez. La medida pretende compensar a los negocios que sufren durante periodos prolongados problemas de acceso, ruido, polvo o pérdida de visibilidad debido a trabajos ejecutados en la vía pública.

Los populares quieren extender las rebajas a otras tasas municipales, aunque la nota no precisa cuáles ni el alcance económico de las reducciones propuestas.

Sánchez argumenta que las familias ya afrontan el encarecimiento de la cesta de la compra, los alquileres, las hipotecas y los combustibles. A esos costes, añadió, se suman los recibos municipales, con una mención especial a la subida experimentada por la tasa de la basura.

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