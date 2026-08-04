El nuevo contrato de zonas verdes despliega 153 trabajadores y más maquinaria para el mantenimiento de Vigo

El nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes y jardines de Vigo ya está plenamente operativo desde el pasado 16 de julio. El alcalde, Abel Caballero, destacó este martes el incremento de personal y la renovación de la maquinaria destinada al cuidado de los espacios verdes de la ciudad, un servicio adjudicado por 12,2 millones de euros anuales durante un periodo de seis años. El contrato fue adjudicado a la UTE Acciona-Manten, que de esta repite al frente del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Según explicó el regidor, el contrato supone un importante refuerzo de la plantilla, que pasa de los 109 trabajadores del anterior servicio a un total de 153. «Se va a notar de forma total», aseguró Caballero, quien subrayó que el aumento de efectivos permitirá mejorar el mantenimiento de las zonas verdes repartidas por todo el municipio.

El contrato abarca la conservación de parques urbanos y forestales, jardines, árboles, jardineras, medianas, rotondas y el resto de espacios ajardinados de la ciudad. Además del incremento de personal, el gobierno municipal pone el acento en la modernización de los medios materiales con los que contará la concesionaria.

Entre las principales novedades figura el aumento de los camiones de recogida, que pasan de dos a cinco, así como la incorporación de 45 vehículos eléctricos para el transporte de personal y maquinaria, frente a los 25 del anterior contrato. También se refuerzan los equipos de poda, con siete plataformas elevadoras en lugar de tres.

La nueva dotación incluye, además, un robot cortacésped, dos desbrozadoras teledirigidas —una más que hasta ahora—, un vehículo pick-up 4x4, dos tractores de desbroce y nueve tractores de siega, más del doble de los cuatro disponibles con el contrato anterior. La innovación tecnológica es otra de las señas de identidad, al contemplar la oferta que el servicio contará con drones para la vigilancia fitosanitaria, robots o máquinas para realizar mantenimiento y desbroces en pendientes extremas.

Además, la flota de vehículos con las que contará el servicio incluirá, por ejemplo, motos y triciclos eléctricos y tendrán en cuenta la próxima entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones. Por otro lado, Acciona y Manten se comprometen a activar un plan de gestión de plagas utilizando los drones y también a reducir «drásticamente» los envíos a vertederos con el objetivo de generar biomasa y contribuir a la economía circular. Prometen también trabajar con proveedores locales.

Caballero defendió que el nuevo servicio permitirá mejorar la conservación del patrimonio verde de Vigo gracias al aumento de personal y a la incorporación de maquinaria más moderna y especializada para las labores de mantenimiento de parques, jardines y zonas ajardinadas.

El proceso de adjudicación provisional a la UTE Acciona-Manten se prolongó unas semanas más de lo previsto después de que se tuviese que analizar una posible baja temeraria de la empresa Prezero, que ofertó un precio de 49 millones. Aunque fue admitida la propuesta, la actual adjudicataria hizo valer su mejor planteamiento técnico para llevarse el gato al agua.