El menú para evitar cegueras en el Champions Burger de Vigo: 10.000 gafas homologadas para el eclipse con la compra de patatas o bebida

Un menú para garantizar la seguridad ocular de miles de personas... además de disfrutar de buena gastronomía. Hasta 10.000 personas podrán contemplar el eclipse solar desde The Champions Burger en Vigo el próximo 12 de agosto gracias a la iniciativa anunciada este martes. El festival entregará gafas homologadas y certificadas para que el público que asista pueda contemplar este acontecimiento astronómico con total seguridad, mientras disfrutan del campeonato gastronómico celebrado en la terraza superior del Centro Comercial Vialia.

Para conseguirlas bastará con comprar unas patatas fritas o bebida en cualquiera de las barras del evento. En ese momento, además de la comida, recibirán unas gafas de regalo. La promoción estará disponible únicamente el miércoles 12 de agosto y hasta el fin de existencias.

The Champions Burger será uno de los escenarios privilegiados de la ciudad desde los que seguir este fenómeno histórico, gracias a su ubicación en el Centro Comercial Vialia, un enclave amplio y abierto que ofrece una excelente visibilidad del cielo desde una altura privilegiada.

El eclipse será visible en Vigo entre las 19:30 y las 21:25 h, con su punto álgido sobre las 20:30 h, cuando la Luna ocultará alrededor del 99 % del Sol, ofreciendo una imagen espectacular justo antes del atardecer.

Un día para recordar

Con esta acción, el festival sigue apostando por ofrecer experiencias que van mucho más allá de la gastronomía y por crear momentos memorables para toda la familia. «Queremos que los vigueses que visiten The Champions Burger recuerden este día por haber vivido juntos una experiencia única», señalan desde la organización en una nota remitida a los medios.

La iniciativa coincide con la visita de The Champions Burger por Vigo, donde el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, de entrada gratuita, permanecerá hasta el 16 de agosto en el centro comercial Vialia con su ruta California Dreaming, inspirada en la costa Oeste de Estados Unidos.

Para garantizar que nadie se quede sin apreciar el fenómeno, este domingo 9 de agosto FARO DE VIGO repartirá unas gafas homologadas con el ejemplar del periódico de forma gratuita.