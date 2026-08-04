El descenso del Marisquiño, un kilómetro y 135 metros de pura adrenalina

El descenso urbano de O Marisquiño ya está preparado para volver a convertir las calles del centro de Vigo en un circuito de alta velocidad. El acto de presentación contó con la participación del alcalde, Abel Caballero; el delegado especial del Consorcio de la Zona Franca, David Regades; y el director y fundador del festival, Carlos Domínguez «Pity». Los tres destacaron el peso que esta disciplina ha adquirido dentro del programa y su capacidad para reunir cada año a miles de espectadores.

Los participantes tomarán la salida desde el monte de O Castro y detendrán el cronómetro en el centro comercial A Laxe. El trazado tendrá un kilómetro de recorrido y 135 metros de desnivel e incluirá el paso por la pasarela elevada que conecta el casco histórico con el centro comercial.

El circuito mantendrá la esencia de las últimas ediciones, combinando zonas técnicas entre el bosque y las escaleras con largos tramos de velocidad, saltos y módulos que exigirán el máximo nivel a los corredores. Como principal novedad, la organización incorporará una nueva rampa en el tramo de escaleras que conecta la zona de As Anclas con el conocido wallride. Este elemento busca aumentar la espectacularidad de uno de los puntos que más público congrega.

David Regades celebró la alianza que mantienen por sexto año consecutivo la Zona Franca de Vigo, como patrocinador institucional, y O Marisquiño. «Es extraordinario el impulso que supone para la actividad económica y social, y el gran impacto para la ciudad de Vigo y toda su área de influencia, con un importante retorno económico en línea con los fines de la Zona Franca», señaló.

La organización espera que miles de aficionados vuelvan a repartirse a lo largo del recorrido para seguir una competición convertida ya en una de las imágenes más reconocibles del festival. «No hay duda de que O Marisquiño es un festival de deportes urbanos de dimensión global que revierte en la identidad de Vigo como ciudad acogedora, dinámica y con oferta para todos los públicos», destacó Regades.

La cercanía entre corredores y espectadores, unida al entorno urbano y al ambiente que se genera en cada edición, ha consolidado el descenso como una de las disciplinas más espectaculares de O Marisquiño.

Con la presentación del circuito, el festival entra en la recta final de los preparativos de una nueva edición en la que el descenso urbano volverá a ser uno de los grandes focos de atención. Lo hará con un recorrido ya consolidado y pequeños cambios destinados a reforzar el espectáculo tanto para los participantes como para el público.