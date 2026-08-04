La industria tira de la FP: Automoción y Mecatrónica se alzan entre los ciclos con mayor nota en Vigo

Las mejores notas de la Formación Profesional tiran hacia la industria. Ya sea por la gran oferta de puestos de trabajo, su remuneración o simplemente vocación, lo cierto es que estudiar algún ciclo de esta familia exige un «notable» esfuerzo académico previo. Y es que ciclos de Grado Superior como el de Automoción, Mecatrónica o Automatización industrial se han colado entre los de mayor nota de corte en Vigo.

La rama sanitaria, desde Auxiliar de enfermería hasta Higiene bucodental o Anatomía patológica, siempre se había postulado como la preferida por los estudiantes de FP. También los ciclos relacionados con la Informática tenían tirón entre los alumnos, pero ha sido este año cuando la industria ha dado el auténtico «sorpasso».

Así se muestra en las notas de corte de la 1º adjudicación en los ciclos de Grado Superior de la oferta ordinaria. Teniendo en cuenta la nota de Bachillerato, en Vigo, el ciclo de Automoción en el público CIFP Valentín Paz Andrade se alza como el segundo título con mayor dificultad de acceso, al exigir casi un 8 (7,61), solo superado por el CPR Aloya con Anatomía patológica y citodiagnóstico que tiene una nota de 7,83.

Solo hay que ver las listas de espera con las que cuentan con talleres ante la falta de mano de obra: es un trabajo cada vez más demandado y todo apunta a que los estudiantes han visto en el sector un río en el que pescar. Y pican seguro.

En tercer lugar de la lista de notas de corte más altas, está el ciclo de Imagen para el diagnóstico del IES Ricardo Mella con un 7,35 de nota de corte seguido en cuarta posición por el de Mecatrónica industrial (mantenimiento de máquinas) que también se requiere más de un 7 (7,28) para entrar.

Cierran el listado los grados de Laboratorio de análisis, Animación 3D, Laboratorio clínico, Comercio internacional, Caracterización o Automatización industrial, todas también rozando el notable.

«Cortos» de plazas

Esta preferencia por ciclos relacionados con el sector industrial viene justificada no solo en su elevada nota de corte sino también en la cantidad de estudiantes que se quedan fuera de alguna de las 22 plazas que oferta cada centro. Sin ir más lejos en el CIFP Valentín Paz Andrade fueron en torno a las 150 solicitudes las que se presentaron para el ciclo, entrando solo los 22 mejores expedientes. «Buena parte se queda fuera, y no solo este curso; hay una demanda por estos ciclos brutal. Primero porque requieren un perfil de alumnado muy concreto y luego por su buena salida laboral: todos los que terminan el ciclo consiguen trabajo. Lo vemos por ejemplo en el máster o cursos de especialización, los relacionados con automoción cuesta llenarlos porque la mayoría de los titulados ya están trabajando», revela Alfonso Silva, director del centro ubicado en las inmediaciones de la vieja carretera de Madrid.

Ciclos de Electricidad del automóvil, electromecánica o incluso oficio también industriales o tradicionales como Soldadura o Carpintería reciben el doble o incluso el triple de solicitudes que las que pueden abarcar. «En muchos de estos ciclos las 22 plazas se quedan cortas», amplía Silva.

Talleres

Por ello han solicitado una ampliación de sus instalaciones, lo que les permitiría contar con «más grupos» para Automoción. «Para las clases teóricas no tendríamos problema, con las aulas polivalentes nos apañaríamos. El problema está en los talleres. Se necesita un gran espacio, los nuestros actuales ya los tenemos compartidos on varios grupos. Al final se necesita mucho espacio para incluir vehículos y todo el material fungible que se necesita en las clases prácticas», explica Alfonso Silva.

Este problema no afecta solo al CIFP Valentín Paz Andrade, en anteriores ocasiones desde el CIFP Manuel Antonio (otro de los centros públicos de FP con elevadas notas de acceso) se verbalizó que no podían acoger nuevos ciclos o ampliar grupos por falta de espacio en sus instalaciones. Actualmente el centro es objeto de una gran inversión por parte de la Consellería de Educación para mejorar su eficiencia energética y accesibilidad.

Otro ejemplo lo encontramos en el IES República Oriental de Uruguay, donde para acoger su primer ciclo de FPBásica, Educación dispondrá de un aula nómada en el exterior del recinto por la falta de espacios en el interior del centro.