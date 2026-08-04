Investigación en Atención Primaria
La discriminación enferma a la mujer del rural
El Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales premia la comunicación de una MIR de Lavadores que concluye que las desigualdades de género son una realidad en el ámbito rural y tienen repercusión en la salud de las mujeres
«Discriminación de las mujeres en el entorno rural» es la comunicación con la que la doctora Zaira Santa Gómez, médica interna residente en el centro de salud de Lavadores, se ha alzado con el premio Carlos López Madroñero al mejor original oral en la trigésimo segunda edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Cuenta la autora que el trabajo nació de un mapeo comunitario que realizó al inicio de su especialización en el Área Sanitaria de Vigo. En este análisis para identificar los problemas de salud de una población y los recursos disponibles para atenderlos, le llamó la atención que una de las cuestiones más generalizada era esa «discriminación de la mujer en el entorno rural».
Decidió indagar y observó «más depresión, más ansiedad, más enfermedad mental y muchísimas más patologías en general».
¿Por qué?
Entre las causas, identificó la sobrecarga de cuidados que casi siempre recae en ellas, tanto de miembros tanto de su familia consanguínea como política. Este ese uno de los factores de que tengan «menos oportunidades laborales» y, por tanto, mayor dependencia económica, lo que recorta su autonomía. Entregadas a labores de cuidados, «consultan menos y no quieren molestar».
En el rural, se suma el aislamiento debido a la dispersión y mayores dificultades de acceso a recursos sanitarios y sociales por las distancias.
«La discriminación y las desigualdades de género se traducen en una mayor carga de cuidados, menos oportunidades laborales y más dificultades para conciliar, con mayor riesgo de enfermar y ver afectada su calidad de vida», resume la médica.
La doctora Santa Gómez aboga por acercarse a esta realidad desde las consultas de Medicina de Familia, dando más cancha a su vertiente comunitaria y tratando estos determinantes sociales. «Son personas qeua penas consultan en el médico y, cuando lo hacen, efectivamente están muy malitas», señala y añade que «si no indagas un poco, es difícil llegar al problema».
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