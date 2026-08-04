Detenido en Vigo por agredir a su pareja en las fiestas de Teis
Los agentes se acercaron para calmar la situación y restablecer el orden y los testigos les indicaron que la pelea se había originado porque un hombre había agredido a una mujer
EFE
Un hombre de 53 años ha sido detenido en Vigo este martes de madrugada investigado por haber agredido a su pareja en las fiestas patronales del barrio de Teis.
Los hechos sucedieron hacia las 02:30 horas en la calle Hermanos Misioneros Pobres, donde la patrulla de la Policía Local que se encontraba en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos en las fiestas observó una discusión de varias personas en la vía pública.
Los agentes se acercaron para calmar la situación y restablecer el orden y los testigos les indicaron que la pelea se había originado porque un hombre había agredido a una mujer.
La víctima confirmó la agresión, responsabilizó a su pareja sentimental y relató que varios testigos intervinieron para separarlo de ella y también fueron agredidos.
La mujer manifestó, asimismo, que había sufrido episodios previos de violencia machista por parte de su pareja.
Una vez localizado, la Policía procedió a la detención del hombre y a la instrucción de las diligencias que se remitieron a la autoridad judicial
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