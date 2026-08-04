Tribunales
Deniegan a un profesor vigués que su seguro le pague los días que estuvo sancionado por mala conducta
La aseguradora, el juzgado y ahora la Audiencia sostienen que el docente fue responsable de los actos: «Fueron hechos causados voluntariamente por el asegurado»
Se le impuso 13 meses sin empleo y sueldo por comentarios inapropiados a los alumnos, no calificaba sus trabajos ni ponía fechas para las recuperaciones
Un seguro que prevé un subsidio cuando un trabajador es suspendido de empleo y sueldo no siempre te garantiza cobrar. Y más si se considera que se actuó de forma voluntaria. Esto es lo que le ocurrió a un profesor de Vigo que fue sancionado con 13 meses sin empleo y sueldo por su comportamiento en el aula: comentarios «inapropiados» a los alumnos, no calificaba sus trabajos ni ponía fechas para las recuperaciones.
Omisión de sus funciones docentes
Su aseguradora se negó al pago de este subsidio porque los hechos fueron «causados voluntariamente por el asegurado». Tras recurrir primero ante el juzgado de los Contencioso-Administrativo de Vigo, la Audiencia viguesa le ha vuelto a rechazar su demanda al considerar que la sanción disciplinaria fue consecuencia de una conducta voluntaria, al quedar probada la falta injustificada de rendimiento o la omisión de funciones docentes.
La resolución concluye que existió intencionalidad, descartando que los hechos fueran ajenos a la voluntad del asegurado, por lo que la póliza excluye la cobertura del siniestro.
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