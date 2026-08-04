Concentración en Príncipe polo caso de discriminación lingüística a unha viguesa

Medio centenar de personas, encabezadas pola plataforma Mesa pola Normalización Lingüística, concentrouse esta mañá na rúa Príncipe de Vigo en sinal de protesta pola denuncia dun caso de discriminación lingüística contra unha tenda local que se negou a atender a unha clienta en galego.

Baixo os lemas «Temos lingua propia» e «Queremos vivir nela», o colectivo dignificou non só o dereito a poder expresarse en galego senón a que ningún comercio vete a atención por motivos de lingua. Según explicou a plataforma, á clienta se lle negou o seu dereito a ser atendida no local nun dos idiomas oficiais da comunidade, como é o galego.

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Según a denuncia, a muller mesmo tratou de pon unha folla de reclamacións na céntrica tenda, chegando a ser supostamente intimidada para non facelo por parte do persoal do establecemento.