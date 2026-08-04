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A la cola en Castrelos: cientos de personas aguardan su turno para conseguir entradas para Viva Suecia

Cola esta mañana en Castrelos para adquirir entradas para el cierto de Viva Suecia.

Cola esta mañana en Castrelos para adquirir entradas para el cierto de Viva Suecia. / Marta G. Brea

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R. V.

Nueva jornada de colas y horas de espera para hacerse con entradas para uno de los conciertos en Castrelos. El único día de lluvia en todo el verano no ha hecho mella en los cientos de personas que desde este lunes por la tarde guardaban sus posiciones ante las taquillas del auditorio municipal para lograr entradas para la actuación de Viva Suecia.

El grupo de indie rock murciano saldrá al escenario el próximo 14 de agosto a las 22 horas, en la recta final de la programación musical de las fiestas de Vigo de este año. Como es habitual, la venta de tickets se realiza en dos formatos, el físico y el online, con dos turnos, a las 9 y a las 16 horas, con 2.000 boletos en las taquillas y 500 a través de la red por cada tanda, hasta completar el aforo de 5.000 personas de la platea. Su precio es de 15 euros. Cada persona puede retirar un máximo de cuatro y son nominativas.

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Aunque los primeros de la cola llegaron sobre las 22 horas del lunes para asegurarse entradas, lo cierto que es en esta ocasión no se registraron aglomeraciones como las ocurridas para el concierto de Chayanne, con fans haciendo guardia dos días antes y una fila que daba la vuelta al auditorio. Para Viva Suecia, la cola discurría con cierta fluidez y, tal y como comentaba uno de los presentes, «con llegar a las 7 de la mañana ha sido suficiente para conseguir entradas [...] No nos ha hecho falta acampar el día anterior».

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