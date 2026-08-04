A la cola en Castrelos: cientos de personas aguardan su turno para conseguir entradas para Viva Suecia
Nueva jornada de colas y horas de espera para hacerse con entradas para uno de los conciertos en Castrelos. El único día de lluvia en todo el verano no ha hecho mella en los cientos de personas que desde este lunes por la tarde guardaban sus posiciones ante las taquillas del auditorio municipal para lograr entradas para la actuación de Viva Suecia.
El grupo de indie rock murciano saldrá al escenario el próximo 14 de agosto a las 22 horas, en la recta final de la programación musical de las fiestas de Vigo de este año. Como es habitual, la venta de tickets se realiza en dos formatos, el físico y el online, con dos turnos, a las 9 y a las 16 horas, con 2.000 boletos en las taquillas y 500 a través de la red por cada tanda, hasta completar el aforo de 5.000 personas de la platea. Su precio es de 15 euros. Cada persona puede retirar un máximo de cuatro y son nominativas.
Aunque los primeros de la cola llegaron sobre las 22 horas del lunes para asegurarse entradas, lo cierto que es en esta ocasión no se registraron aglomeraciones como las ocurridas para el concierto de Chayanne, con fans haciendo guardia dos días antes y una fila que daba la vuelta al auditorio. Para Viva Suecia, la cola discurría con cierta fluidez y, tal y como comentaba uno de los presentes, «con llegar a las 7 de la mañana ha sido suficiente para conseguir entradas [...] No nos ha hecho falta acampar el día anterior».
Suscríbete para seguir leyendo
- La alumna viguesa con sumas erróneas en la PAU logra matricularse en Medicina fuera de Galicia
- Abel Caballero, tras conocer que el Gobierno de Canarias financiará el estadio de Las Palmas: ¿A qué espera la Xunta en Vigo?
- ¿Fue el concierto de Chayanne el más multitudinario de la historia de Castrelos?
- Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse total de sol
- La última comanda de Antonio en el Bar Mónaco: una jubilación alegre y con las puertas abiertas al relevo
- Marián Mouriño, presidenta del Celta, emociona en un pregón marcado por la devoción y el sentimiento celeste
- Entrega total al Cristo de la Victoria, protector de los vigueses
- De Vigo a Cibeles: la parada de Ana Mena en un restaurante de la ciudad antes de celebrar el Mundial