Ciclos que todavía admiten estudiantes

No está todo el pescado vendido en FP. Son pocas, sí, pero todavía hay ciclos que cuentan con plazas vacantes o liberadas tras los primeros periodos de adjudiciación. En cuanto a Grado Medio son poco más de medio centenar las opciones pero solo en dos ciclos: Gestión administrativa y Cocina.

En cuanto al Grado Superior en Vigo, son 141 las plazas que todavía buscan dueño y aquí el abanico de ciclos sí es mucho más amplio: Mediación comunicativa, Gestión deventas, Transporte y logística, Administración y finanzas, Asistencia a la dirección, Prevención de riesgos profesionales, Administración de sistemas informáticos en red, Gestión de alojamientos turísticos, Dirección de servicios de restauración, Agencias de viajes y gestión de eventos, Guía, información y asistencia turísticas, Construcciones metálicas, Eficiencia energética, Producción de metales y polímeros, Mantenimiento electrónico, Sistemas de telecomunicaciones, Estilismo y dirección de peinado, Asesoría de imagen personal o Química y gestión ambiental.