Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recaudación fiscal GaliciaEspera carné de conducirMejores notas oposiciónes EducaciónLimpieza costaFichajes CeltaO MarisquiñoEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Ciclos que todavía admiten estudiantes

Tras los primeros periodos de adjudicación, en Vigo solo se liberaron 200 plazas para Grado Medio y Superior en régimen ordinario

Un aula de FP en Vigo.

Un aula de FP en Vigo. / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Villanueva

No está todo el pescado vendido en FP. Son pocas, sí, pero todavía hay ciclos que cuentan con plazas vacantes o liberadas tras los primeros periodos de adjudiciación. En cuanto a Grado Medio son poco más de medio centenar las opciones pero solo en dos ciclos: Gestión administrativa y Cocina.

En cuanto al Grado Superior en Vigo, son 141 las plazas que todavía buscan dueño y aquí el abanico de ciclos sí es mucho más amplio: Mediación comunicativa, Gestión deventas, Transporte y logística, Administración y finanzas, Asistencia a la dirección, Prevención de riesgos profesionales, Administración de sistemas informáticos en red, Gestión de alojamientos turísticos, Dirección de servicios de restauración, Agencias de viajes y gestión de eventos, Guía, información y asistencia turísticas, Construcciones metálicas, Eficiencia energética, Producción de metales y polímeros, Mantenimiento electrónico, Sistemas de telecomunicaciones, Estilismo y dirección de peinado, Asesoría de imagen personal o Química y gestión ambiental.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La alumna viguesa con sumas erróneas en la PAU logra matricularse en Medicina fuera de Galicia
  2. Abel Caballero, tras conocer que el Gobierno de Canarias financiará el estadio de Las Palmas: ¿A qué espera la Xunta en Vigo?
  3. ¿Fue el concierto de Chayanne el más multitudinario de la historia de Castrelos?
  4. Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse total de sol
  5. La última comanda de Antonio en el Bar Mónaco: una jubilación alegre y con las puertas abiertas al relevo
  6. Marián Mouriño, presidenta del Celta, emociona en un pregón marcado por la devoción y el sentimiento celeste
  7. Entrega total al Cristo de la Victoria, protector de los vigueses
  8. De Vigo a Cibeles: la parada de Ana Mena en un restaurante de la ciudad antes de celebrar el Mundial

Ciclos que todavía admiten estudiantes

Ciclos que todavía admiten estudiantes

Sacarse el carné de conducir en un verano ya no es posible en Vigo: se necesitan dos años

«Más depresión, más ansiedad y muchísimas más patologías en general»: así afecta la desigualdad a la salud de la mujer en el entorno rural de Vigo

La Alameda de Bouzas baila entre generaciones

O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados

O Marisquiño 2026 en Vigo, en directo: horarios, conciertos, las mejores imágenes del festival y resultados

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

La industria tira de la FP: Automoción y Mecatrónica se alzan entre los ciclos con mayor nota en Vigo

La industria tira de la FP: Automoción y Mecatrónica se alzan entre los ciclos con mayor nota en Vigo

Un espacio para «La Cena» de Xoán Piñeiro

Un espacio para «La Cena» de Xoán Piñeiro
Tracking Pixel Contents