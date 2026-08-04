Oferta de empleo
Se busca cocinero para la cafetería del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: esto es lo que pagan
El Grupo APetéCeMe busca a alguien que haga jornada continua en turnos rotativos de lunes a domingo
El portal Infojobs publicó esta semana una nueva oferta de empleo en la ciudad. Se busca cocinero para trabajar en el hospital Álvaro Cunqueiro. Entre las funciones del puesto figuran la preparación de la zona de plancha y buffet, la elaboración de bocadillos calientes y platos a la plancha de cara al público, la reposición de la línea de autoservicio, la realización de preelaboraciones para cocina, el control y registro de mermas o la limpieza de las instalacione, entre otras.
La oferta, publicada por la empresa Empezando el Camino S.L., perteneciente al Grupo APeTéCeMe, contempla un salario de 1.594,92 euros brutos al mes repartidos en 12 pagas, al que se suman los complementos por nocturnidad. El trabajo se desarrollará en turnos rotativos de lunes a domingo, con dos días consecutivos de descanso garantizados, pero un solo fin de semana libre al mes. Además, la empresa indica que las vacaciones, de 30 días, se planifican a principios de año.
Entre los requisitos está tener coche propio, disponibilidad para completar una jornada continua, buena presencia e higiene personal y facilidad de palabra. Además, piden un año de experiencia en el sector.
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