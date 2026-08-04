Un ascensor de (doble) premio Nobel y vistas a la ría para coronar el Vigo Vertical: Torrecedeira y Beiramar ultiman su nuevo mirador

Una de las particularidades de las calles de Vigo son los «barrios» que forman sus nombres. Está el Barrio de las flores, el de los pájaros en la zona de O Calvario y los concellos que vertebran Coia a ambos lados de la Avenida de Castelao. Pero hay puntos de la ciudad donde se acumulan los premios Nobel de una forma que ya le gustaría a muchas universidades del mundo.

Es el caso del tramo central de Torrecedeira, donde la última intervención del programa Vigo Vertical rendirá tributo a dos galardonados por parte de la academia sueca. El nuevo ascensor desde Marqués de Valterra hacia el parque Camilo José Cela contará con una estatua de Juan Ramón Jiménez, completando así esta singular constelación de escritores del pasado siglo.

Últimos retoques en el ascensor de Juan Ramón Jiménez entre Torrecedeira y Marqués de Valterra / Marta G. Brea

El busto tallado en piedra está todavía protegido por varios plásticos, pero en él se intuye la silueta del literato andaluz y un libro. La estatua se encuentra a medio camino del otro elevador existente en este callejón, el inaugurado en julio de 2020 tras una inversión de 3 millones de euros.

En esta ocasión salvará un desnivel de 11 metros con una cabina acristalada, lo que permitirá ver en agua en la zona portuaria de Beiramar y los atardeceres en la diagonal que llega hasta el Auditorio. El pasado 22 de julio la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, visitó las instalaciones y apuntó que había superado las pruebas técnicas y solamente faltaba la autorización de Industria para abrir al público.

La actuación contó con una inversión de 1,15 millones de euros, de los que la Diputación aportó 760.000, el 66 % del presupuesto, mientras que el Concello financió el tercio restante. La vicepresidenta explicó que estos fondos forman parte de los 6,2 millones de euros que, según indicó, fueron recuperados por la institución provincial y destinados a actuaciones urbanas en Vigo, entre ellas el ascensor de Juan Ramón Jiménez, la remodelación de la calle Pintor Colmeiro y la futura humanización de San Roque.

Su inauguración permitirá completar el corredor vertical que está en marcha desde Beiramar y Jacinto Benavente hacia las laderas de O Castro.