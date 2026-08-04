Alemania desbanca por segunda vez en la historia al Reino Unido como el país con más titulados de la UVigo

Alemania se ha convertido en el principal destino internacional de los titulados de la Universidade de Vigo que han desarrollado su proyecto de vida fuera de España. El país germano concentra el 16,3% de los egresados gallegos que actualmente residen en el extranjero, situándose por delante de Reino Unido (15%), según el estudio sobre inserción laboral y movilidad de las personas tituladas entre 1990 y 2024 elaborado por el Observatorio de Persoas Tituladas de la institución académica. De esta forma, por segunda vez en la historia, Alemania desbanca a Reino Unido como el país de destino con más titulados de la UVigo.

Lejos quedan aquellos tiempos en los recién graduados se iban directamente a Inglaterra al acabar la carrera especialmente a aprender inglés y empezando en trabajos no cualificados para ir progresando con el paso de los años. El Brexit ha frenado esa tendencia.

Los datos dibujan un mapa en el que Europa actúa como el gran polo de atracción del talento formado en la universidad viguesa. Francia y Portugal comparten la tercera posición entre los principales destinos, con un 6,7% de los titulados gallegos residentes en el exterior, seguidos de Estados Unidos (6,3%), Países Bajos (5,8%) y Suiza (5,8%).

En total, los graduados de la UVigo procedentes de Galicia que viven fuera de España están repartidos por 39 países, una muestra de la creciente internacionalización de los profesionales formados en la universidad viguesa. El informe constata que la mayor parte de esa movilidad se dirige hacia economías europeas, donde Alemania y Reino Unido destacan como los principales focos de atracción del capital humano salido de las aulas de Vigo.

El estudio también refleja el recorrido de los estudiantes internacionales que eligieron la Universidade de Vigo para completar su formación. En este caso, Portugal se sitúa como el principal destino una vez finalizados los estudios, ya que el 47,8% de quienes residen en el extranjero vive en el país vecino. México representa el 13% y Alemania, Argentina y Chile alcanzan cada uno el 8,7%.

La movilidad también se deja sentir dentro de España. Entre los titulados que llegaron a la UVigo desde otras comunidades autónomas, Madrid es el principal lugar de residencia tras finalizar sus estudios, al concentrar el 25,9% de ellos. Le siguen Castilla y León (14,8%), Andalucía (13%), Asturias (11,1%), País Vasco (9,3%) y la Comunidad Valenciana (5,6%).

Retorno

El informe pone de manifiesto que la Universidade de Vigo mantiene una amplia red de antiguos alumnos repartidos por todo el mundo, con Alemania como principal destino internacional. Una realidad que vuelve a situar sobre la mesa el reto de Galicia para retener y, al mismo tiempo, recuperar parte del talento universitario que desarrolla su carrera profesional en otros países, especialmente en el centro y norte de Europa. En los últimos años se han impulsado distintos programas desde las administraciones para intentar que los titulados que están trabajando fuera regresen a Galicia al entender que, especialmente desde la crisis de 2008, muchos se fueron por falta de oportunidades en su tierra, unas oportunidades que ahora son mucho mayores.