La Alameda de Bouzas baila entre generaciones

Bajo la sombra de los árboles, Diego, Martiña, María y Gloria comparten pista de baile. Pequeños y mayores han llenado de energía la Alameda de Bouzas. Con el buen tiempo como aliado, «Vigo, cidade amiga das persoas maiores» continúa este verano con actividades en espacios abiertos en cinco plazas de la ciudad. Bouzas vibra al ritmo de la música: «Es el primer año que vengo, es muy guay, hacemos juegos y me lo paso muy bien», cuenta Diego Mingota, uno de los más pequeños. Gloria Balado, es otra usuaria coincide con él: «Vengo aquí a la fiesta, vamos a bailar».

El objetivo de estos encuentros es fomentar la convivencia entre generaciones y crear espacios de socialización. «Son actividades intergeneracionales. Pretendemos que las personas mayores se mezclen con personas con diversidad funcional, con chicos de otros campamentos; que socialicen con personas de otras generaciones», explica la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar. Para muchos la cita ya se ha convertido en una tradición. «Estamos encantados. LLevamos viniendo 4 años seguidos y nos apuntamos todos los días», comenta Gloria Hermida. En la misma línea, María Portela cuenta: «Yo no me lo pierdo nunca».

Las actividades se celebran de lunes a viernes en dos turnos con capacidad de hasta 50 personas en cada uno: el primero de 10 a 11 horas y el segundo de 11.30 a 12.30 horas. Las ubicaciones varían según el día: los lunes y viernes las actividades se llevan a cabo en el Calvario (zona peatonal) y en Teis (centro cívico); los martes y jueves, en la Plaza de la Independecia y en la Plaza de la Miñoca; y los miércoles en la Alameda de Bouzas y en la Praza do Pobo Galego (detrás de la Porta do Sol). La variedad de espacios y propuestas anima cada día a decenas de participantes: «Estamos enormemente satisfechos. «Lo importante es estar activo, así se gana en salud, de vida y todo. Esto es gratis y es maravilloso», destaca José Ángel Álvarez, uno de los asistentes.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero y la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar saludan a los niños participantes en el campamento «Vigo, cidade amiga dos maiores» / Pablo Hernández Gamarra

El alcalde de Vigo, Abel Caballero se acercó en Bouzas a saludar a los participantes, además de poner en valor el programa: «Un nuevo modelo de campamento urbano. Ocio saludable, bienestar y conviviencia entre generaciones», concluyó. Una iniciativa que, además de promover la actividad física entre los mayores, demuestra que Vigo es una ciudad que apuesta por el encuentro, participación y aprendizaje compartido entre personas de todas las edades.

El programa continuará desarrollándose hasta el mes de septiembre y todas las actividades son gratuitas y de acceso libre, sin necesidad de inscripción previa. Una propuesta única que invita a disfrutar del verano al aire libre mientras se comparten juegos, música y tiempo entre generaciones. De todas formas, para aquellos que no puedan disfrutar de estas actividades verano, el programa funciona durante todo el año. De octubre a mayo los talleres y actividades se trasladan a sitios cerrados como entidades vecinales y culturales.

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Sea cual sea la estación, la actividad o el espacio, cerrado o abierto, el programa «Vigo, cidade amiga das personas maiores» creará nuevos vínculos y espacios de encuentro entre generaciones.