Agosto arranca en Vigo con la lluvia que no hubo en el julio más seco y tórrido

El verano vigués tiene muchos matices. Mientras que julio fue un mes seco, sin lluvia y con temperaturas máximas de récord, agosto nada que ver. Las precipitaciones no fueron cuantiosas, pero estuvieron presentes durante la mañana del martes. Por ejemplo, el campus acumuló hasta tres litros por metro cuadrado.

En el centro el panorama era el mismo. Los viandantes circulaban con un paraguas que creía estar de vacaciones y en Castrelos los fans de Viva Suecia se cubrían como podían para hacerse con las entradas. Una vez pasadas las 11.00 horas amainó y las nubes empezaron a dejar entrever el cielo. Fue solo el principio, lo que queda de semana el mercurio va a ascender hasta superar los 30 grados y el anticiclón se volverá a posicionar evitando de nuevo precipitaciones. El jueves será el día de más calor, con hasta 32 grados de máxima. Las mínimas también son altas: por ahora, la más baja en lo que va de mes fue de 17.9 grados. A partir de los 20 se considera noche tropical.

De cara al eclipse, aunque la predicción todavía no es fiable, parece que va a continuar la misma configuración, con el cielo previsiblemente despejado y entre 16 y 24 grados de temperatura. El modelo europeo deja muestra que el anticiclón de las Azores se mantendrá próximo.

De récord

Los veranos en Vigo son ahora más calurosos. La temperatura media del mes de julio subió hasta dos grados durante el último lustro y, en el de 2026, se alcanzó el valor más alto de la historia en Vigo: 39.1 grados. Fue el día 3 y superó en más de diez grados la media de las máximas, que se sitúa en 27 grados.

Además, no se registró ni un solo día de lluvia, algo que no ocurría desde 2020. El año de la pandemia fue seco, pese a que solo un año antes el mes destacaba por todo lo contrario. En 2019, hubo precipitaciones durante 27 días de 31.

Los embalses, con buena salud (por ahora)

El abastecimiento de la ciudad no está comprometido, aunque puede llegar a suponer un problema futuro. Eso reflejan los datos de los embalses publicados este martes, que son peores que hace una semana. El embalse de Eiras, principal fuente de suministro del área metropolitana, almacena 16,36 hectómetros cúbicos de agua, el 73,8% de su capacidad, mientras que Zamáns se sitúa al 65,8%. Entre ambos suman cerca de 17,7 hectómetros cúbicos, alrededor del 73% de su capacidad conjunta. Aunque las reservas fueron descendiendo, los niveles continúan lejos de una situación de preocupación inmediata, si bien la persistencia del tiempo seco obligará a seguir de cerca su evolución durante agosto.

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Donde el margen es menor es en Baiona. Su embalse se encuentra al 43,68% de capacidad, prácticamente treinta puntos por debajo del principal embalse que abastece a Vigo. Aunque la situación no implica restricciones, sí refleja el impacto que está teniendo un verano marcado por la escasez de lluvias y las altas temperaturas.