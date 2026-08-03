«Mapas invisible» es el título que llevará la segunda edición del Festival de Música de Cámara Sinerxias 430, que traerá a Vigo cuatro conciertos, una mesa redonda y diversas clases magistrales, del 24 de septiembre al 28 de noviembre.

«Debajo del mapa político que vemos con claras divisiones entre países, continentes, nosotros queremos aludir más a esos puntos invisibles que interconectan todo el todo el mundo», explicó Javier Escobar, director de la Orquesta Vigo 430, promotora de esta cita. «En estos tiempos un poco oscuros que estamos viviendo, con la subida de ciertas ideologías que pretenden dividir cada vez más, nosotros lo que buscamos es lo contrario y, aunque suene atópico, la música es ideal para esto», añadió durante la presentación de la cita, junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Tras el éxito de la primera edición, esta reunirá a intérpretes de Australia, China, Sudamérica y Europa que hablan «el mismo idioma». «Lo importante que es sencillamente el espíritu de cooperación y como eso es la esperanza que nos queda», defendió.

Serán cuatro conciertos—tres en el García Barbón y uno en la concatedral— que pondrán de relieve la cooperación de estos puntos invisibles, que abarcan desde la música europea romántica y la música europea barroca a las interconexiones de la música sudamericana con la española.

Investigación y clases magistrales

Otro punto importante del festival es la investigación. En la primera edición pusieron el foco en la invisibilidad de las mujereses compositoras a lo largo de la historia. En esta ocasión, lo dirigirán al canon musical, «la idea de por qué un compositor es famoso, otro no, cuando realmente tienen obras que son igualmente interesantes que los más conocidos».

También brindarán a los músicos del conservatorio la posibilidad dequee se beneficien de clases magistrales con el pianista Sze Chiang Lee.

El regidor municipal destacó el apoyo de 150.000 euros que les otorga el Concello y alabó la labor de la Orquesta Vigo 430, a la que considera «un gran éxito en la ciudad» con «profesores de conservatorios y por tanto en grandes músicos». Escobar destacó que ni este ciclo ni la propia temporada de la orquesta podría tener lugar sin el respaldo municipal, con el que cuentan desde hace más de 20 años.