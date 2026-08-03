Siete cruceros a la caza del eclipse en Vigo

Como era de esperar, el efecto eclipse viene deslumbrando a los aficionados a la astronomía —y a los que no lo son tanto—, que quieren ser testigos de un acontecimiento que probablemente no vuelva a repetirse en sus vidas. Porque, además de poder disfrutarlo desde tierra, no serán pocos los que lo harán desde el mar mientras navegan en un confortable crucero. Por ello, numerosas operadoras ya tienen programados desde hace muchos meses —más de un año en algunos casos— los viajes en los que sus clientes podrán deleitarse con el fenómeno astronómico a bordo de sus buques, rodeados de todas las comodidades y compartiendo afición con sus compañeros de viaje.

El puerto de Vigo no será ajeno al hecho ya que, gracias a él, la semana del 10 al 16 de agosto será la que registre la mayor concentración de cruceros de todo el año, a un promedio de uno por día. La semana arrancará con la visita del gigantesco MSC Virtuosa, que vendrá con 6.000 pasajeros. Este viaje es el único que no hace referencia al eclipse en la publicidad de la armadora, dado que ese día el barco estará atracado en Funchal. A pesar de ello, los cruceristas podrán ser testigos del fenómeno, si bien parcialmente, ya que en Madeira el oscurecimiento será del 77%.

A esta escala seguirá el martes 11 la de otro gigante: el Liberty of the Seas, con otros 4.500 cruceristas en viaje promocionado como «Toque Español y Eclipse Solar». Los huéspedes del Liberty serán testigos de la penumbra al día siguiente de haber abandonado Vigo, mientras navegan con rumbo a A Coruña.

El miércoles 12, el Iona acercará a otros 6.000 pasajeros que disfrutarán de la plenitud del fenómeno al poco tiempo de haber zarpado de Vigo mientras viajan rumbo a Cherburgo. Hay que recordar que el eclipse comenzará a ser visible en Vigo a las 19.30 horas y finalizará a las 21.20, alcanzando su fase máxima del 99% de oscurecimiento entre las 20.28 y las 20.30, por lo que los pasajeros del Iona podrán comenzar a disfrutar del acontecimiento a la vez que navegan a la altura de las Rías Baixas.

El jueves 13, ya con el eclipse formando parte de la historia, llegarán por partida doble Borealis y Carnival Legend, este en su premier en Vigo. El pasaje del Borealis será testigo del suceso al atardecer del día 12 durante su singladura entre A Coruña y Vigo. Su naviera, Fred. Olsen Cruises, que ya tiene programados cruceros a la ciudad con las luces de Navidad como telón de fondo, publicita su ruta astronómica como «10 noches a España y Portugal con el Eclipse Solar».

Por su parte, los 2.000 cruceristas del Carnival Legend habrán disfrutado del acontecimiento en alta mar, horas antes de su llegada a Vigo durante su navegación desde el Reino Unido. Carnival Cruises es la naviera que mayor énfasis pone en el fenómeno, asegurando que sus huéspedes «podrán disfrutar de una oscuridad inusual en pleno día, pudiendo contemplar desde el buque cada etapa del eclipse, incluyendo la totalidad, la corona, las perlas de Baily y mucho más».

El viernes 14 tendremos al Spirit of Adventure con sus 1.000 invitados, se supone que complacidos tras haber gozado de la penumbra mientras cruzaban el Cantábrico dentro de su recorrido de dos semanas titulado «Galicia y el eclipse solar».

Finalmente, el lujoso Seven Seas Navigator llegará el domingo 16 con 500 privilegiados que, además de disfrutar del suceso durante su viaje de doce noches entre Le Havre y Barcelona, por el que habrán pagado entre 9.600 y 20.200 euros por persona, tendrán la ocasión de asistir a las charlas sobre el tema que impartirá a bordo un afamado orador, antiguo astrónomo de la NASA.

Todo a punto para que la eclipsemanía se desate en los próximos días. Los barcos soltarán amarras en breve para dar respuesta a tanta expectación, con Vigo en sus hojas de ruta, y ahora toca cruzar los dedos, ya sea con los pies en la tierra o sobre la cubierta de un crucero, para que las nubes no se cuelen en una fiesta a la que no han sido invitadas.