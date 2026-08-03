Música
La puesta de sol recupera la banda sonora en el Chiringuito Samil
El grupo «Demasiadas sombras y pocas luces» estrena la ruta musical por los quioscos de playa
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Tres días después de que se comunicara el acuerdo para que la música en directo pueda volver a sonar en los chiringuitos del litoral vigués, el público ya ha podido disfrutar de su regreso. El primero en recuperar los conciertos ha sido, este domingo, el Chiringuito Samil.
El quiosco de playa que presume del «mejor atardecer del mundo» pudo volver a disfrutarlo con banda sonora. El encargado del reestreno fue el grupo «Demasiadas sombras y pocas luces».
«Después de un mes muy largo en silencio…VOLVEMOS!!», se congratulaban este domingo en sus redes sociales, en las que agradecían el apoyo recibido durante este tiempo.
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