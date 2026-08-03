El PP de Vigo denuncia una segunda solicitud de prórroga en las obras de la Avenida de Madrid

La presidenta del Partido Popular (PP) de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado un nuevo retraso en las obras de humanización de la Avenida de Madrid después de que la UTE adjudicataria solicitase una ampliación adicional del plazo de realización de la reforma. Se trata de la segunda petición de prórroga de una actuación que inicialmente estaba prevista para ser desarrollada en doce meses.

«A finales de octubre, ya pidió una ampliación de cuatro meses más para una obra que tendría que haber finalizado el 1 de mayo, pero que ya desde el principio generaba recelos sobre ese plazo de ejecución. De hecho, las propias empresas, durante la licitación, mostraron sus dudas sobre la viabilidad de acometer esa reforma en un año», afirmó Sánchez.

La dirigente popular ha criticado la falta de información del Gobierno local, al que le exige respuestas sobre la situación actual de la petición, el alcance del segundo aplazamiento y las causas de «este nuevo contratiempo». A su vez, ha reclamado una fecha límite definitiva para la finalización de unos trabajos que, según asegura, están afectando a la movilidad en uno de los principales accesos a la ciudad.

«No sabemos de cuánto es el retraso esta vez porque una vez más Abel Caballero ha optado por el silencio. No sabemos si el Gobierno local aceptará esa solicitud, pero confiamos en que el alcalde fije un plazo realista para finalizar una obra que ha complicado el tráfico. No solo por los lógicos inconvenientes que acarrea el corte de carriles de circulación y la presencia de operarios trabajando en la zona, sino también por la puesta en marcha de una polémica turborrotonda que no ha hecho sino empeorar las cosas», ha concluido.