Ampliación del estadio
Las obras de Balaídos, en «tiempo y forma» para el Mundial
El alcalde Abel Caballero apremia el «ritmo de montaje» de la grada de Gol, que alzará el miércoles el segundo tramo de la malla que sostiene la cubierta: «A finales de este año estará completamente terminada»
El alcalde Abel Caballero valoró esta mañana el avance en las obras del estadio de Balaídos, en su pugna por ser una de las sedes que acojan el Mundial 2030 de fútbol tras su ratificación por parte de la RFEF como una de las candidatas.
Finales de año
El regidor apremió el «ritmo» del montaje de la cubierta de la nueva grada de Gol que pasado mañana, el miércoles 5 de agosto, alzará el segundo tramo de la malla que sostiene la cubierta. «Son 16 tramos, 6 en la parte de delante y 10 en la parte atrás de la grada, y por tanto, ya estaremos a final de este año con la grada de Gol completamente terminada», especificó Caballero.
Sobre la grada de Marcador, explicó el alcalde que ya están con su obra de ampliación y por tanto, cumpliendo «perfectamente en tiempo y forma» para ser sede del Mundial 2030. «Mejor que muchos otros candidatos en este momento», aseveró pese a afirmar que «la Federación está sembrando dudas y diciendo falsedades, como ya hicieron en otra ocasión». «Acabaremos la reforma del estadio para tener 43.000 espectadores y ser sede el Mundial», concluyó el alcalde.
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