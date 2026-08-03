O Marisquiño duplica los precios de los alojamientos en Vigo durante el festival

La inminente celebración de O Marisquiño volverá a convertir a Vigo este fin de semana en la capital de los deportes urbanos y la cultura juvenil. La marea de deportistas, organizadores y aficionados que desembarcará en la ciudad olívica provocará un nuevo lleno absoluto en los alojamientos, con un impacto especial en el sector del alquiler vacacional, donde la escasez de propiedades disponibles ha desatado un auténtico bum en los precios.

El mercado de viviendas turísticas a través de plataformas digitales como Airbnb es el indicador que refleja con mayor claridad la alta demanda de cara a los próximos días. La disponibilidad de pisos en el término municipal para las fechas del festival queda reducida a menos de 100 propiedades disponibles en todo el perímetro vigués. Esta cifra contrasta significativamente con el panorama de los fines de semana posteriores, cuando la oferta se triplica hasta superar holgadamente los 300 inmuebles anunciados.

Este desplome de la cartera de viviendas ante el aluvión de reservas ha venido acompañado de una subida en las tarifas. El coste medio por noche en un piso turístico durante las fechas de O Marisquiño se ha duplicado con respecto a cualquier fin de semana estival regular: de los 170 euros habituales por jornada, el precio medio ha escalado hasta situarse en los 350 euros por noche, convirtiendo la búsqueda de piso a última hora en un desafío para el bolsillo de los visitantes.

Los hoteles se preparan para el pleno absoluto

En el ámbito de la hotelería tradicional, el tirón de O Marisquiño servirá para consolidar un lleno técnico en los establecimientos céntricos durante las jornadas centrales de la competición. Beatriz Sampedro, directora del NH Collection Vigo, confirma que las previsiones apuntan a completar el 100% de la capacidad de jueves a sábado.

Sin embargo, desde la dirección hotelera se introduce un matiz al analizar el impacto real del evento: «O Marisquiño nos ayuda a rematar la ocupación del fin de semana, eso sin ninguna duda, pero en nuestro caso agosto de por sí es el mes más fuerte de todo el año, con mucho turismo vacacional y la actividad habitual de la ciudad», explica la responsable del establecimiento. El festival no actúa así como un elemento aislado, sino como el catalizador en un mes donde la previsión global de ocupación para la urbe ronda de media el 91%.

El perfil hotelero

El perfil del visitante que pernoctará en la ciudad durante el evento vuelve a ser heterogéneo. Predominan los viajeros individuales y las familias que aprovechan la cita deportiva para organizar sus vacaciones. En el apartado internacional, el mercado portugués continúa siendo el cliente foráneo predominante en Vigo durante el mes de agosto.

Por su parte, las reserva siguen un patrón previsor: la mayoría de los usuarios cerró sus reservas hoteleras con semanas de antelación, cerrando los últimos huecos durante el pasado fin de semana. A los visitantes se les suma la logística propia de O Marisquiño, que suele ocupar un notable número de habitaciones durante todos los días del evento.