Juanjo Giménez, ganador de la Palma de Oro, rueda su nueva película en Vigo
El equipo de la película «Pínkala» grabó en la mañana de este lunes en el cementerio de Pereiró
La ciudad acoge estos días el rodaje del nuevo trabajo del cineasta Juanjo Giménez, ganador de la Palma de Oro en Cannes y nominado al Óscar por su corto «Timecode». El que está grabando en Vigo es su segundo largometraje, que lleva por título «Pínkala» y es una producción de Frida Films. Pol López y María Leite son los actores protagonistas de esta historia de amor.
El equipo ha estado rodando en la mañana de este lunes en el cementerio de Pereiró, a donde se ha desplazado el alcalde, Abel Caballero, junto a la concejala de Igualdad y Comercio, Ana Laura Iglesias, y la directora de la Vigo Film Office, y Amaia Mauleón.
El regidor municipal alabó a Juanjo Giménez como «un director excepcional», «con un récord de premios, un récord de películas, un récord de gentes viendo sus películas fuera de serie». Destacó que el Concello de Vigo está «cooperando» con esta grabación para que «Vigo siga siendo un lugar de rodaje».
Historia
«Sam es telépata. Su poder le ha convertido en un ser esquivo y solitario. Todo cambiará cuando conozca a Alicia, la única persona con la que su poder telepático no funciona», describe Frida, en su web, sobre este proyecto.
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