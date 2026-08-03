El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se enfrentó en noviembre a un caso para el que no tenían una solución en su cartera de servicios. Cardiología, Oncología Radioterápica y Radiofísica se coordinaron y, en el plazo aproximados de una semana, lograron aplicar de forma exitosa una técnica innovadora de ablación cardíaca con radioterapia de alta precisión que ofrecen muy pocos hospitales en España.

El paciente, de 73 años, padecía una insuficiencia cardíaca con una arritmia ventricular. Es decir, un ritmo cardíaco anormal por un problema en las cavidades inferiores del corazón y que es potencialmente mortal. Un desfibrilador automático implantable vigilaba su latido y lo mantenía a raya, enviando impulsos o descargas cuando era necesario rectificarlo. Pero le dio una tormenta arrítmica. Acudió al hospital y lo estabilizaron con medicación. Otra forma de tratarlo es con ablaciones, pero ya llevaba varias por catéter y no funcionaban. Tampoco era candidato a trasplante por comorbilidades.

«No teníamos nada más que ofrecerle», recuerda la cardióloga María Cespón y explica que, si le retiraban los medicamentos de administración hospitalaria, su corazón no resistiría. «Preguntamos a otros hospitales, nos pusimos a estudiar y fuimos a por todas», señala.

Pese a que Cardiología está en el Álvaro Cunqueiro y Oncología Radioterápica y Radiofísica en el Meixoeiro, en menos de diez días, se coordinaron para aplicar la primera ablación cardíaca en el Chuvi mediante radioterapia estereotáctica —rayos muy enfocados que se suelen usar para tumores pequeños—. Les plantearon derivar al paciente a un hospital en Madrid que lo realizan, pero 600 kilómetros para un enfermo en situación de emergencia médica, que depende de medicación intravenosa les pareció muy arriesgado, así que no dudaron en hacerlo ellos mismos.

Las ablaciones tratan de destruir o bloquear estas pequeñas zonas del tejido del corazón que transmiten impulsos eléctricos anormales que alteran el latido. Se suelen quemar o congelar, llevando un catéter hasta ese foco. Cuenta la cardióloga María Cespón que hay pacientes en los que no se consigue acceder o que tienen problemas con válvulas a través de las que no se pueden introducir catéteres. Con la radioterapia, no hace falta abrir ni meter instrumental en el cuerpo. Pero es más agresiva, por lo que esta técnica se reserva solo para aquellos casos en los que no ha funcionado nada más.

¿Cómo lo hicieron?

El objetivo es radiar con altas dosis de forma muy precisa, «para dejar la mayor parte del corazón sana», según explica la doctora Cespón. El equipo de Cardiología —cuyo jefe de servicio es el doctor Andrés Íñiguez— se encargó de identificar de qué zona sale la arritmia. El de Oncología Radioterápica, dirigido por la doctora Patricia Willisch, va dibujando el área que se va a radiar en las múltiples secciones en las que la imagen del TC divide al corazón. Es un mapa que contempla al órgano en movimiento, porque este sigue bombeando y los pulmones, latiendo, durante los 20 minutos de la radiación. Así que hay que darle a la máquina los parámetros concretos para cada momento del ciclo respiratorio. Pablo Rodríguez, del grupo Radiofísica y Protección Radiológica, diseñó las dosis adecuadas.

Este laborioso trabajo de preparación les llevó toda una mañana. Contaron con la supervisión de un experto de uno de los hospitales españoles con más experiencia en esta técnica, el Hospital San Carlos, que se desplazó hasta el Hospital Meixoeiro. Y la experiencia, llevada a cabo en noviembre, ha sido exitosa. «De una perspectiva de no poder salir del hospital, ha pasado a llevar ya diez meses fuera», se congratula la doctora Cespón, que estima que podrían beneficiarse de esta técnica alrededor de tres pacientes al año en el área.

«Con este procedemento, a Área Sanitaria de Vigo da un paso máis como referente en innovación asistencial, incorporando terapias avanzadas e ofrecendo novas alternativas ao tratamento a pacientes con patoloxías complexas», se enorgullece el Sergas.