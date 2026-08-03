Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse solar total de sol

Queda poco más de una semana para el eclipse total de sol que paralizará Galicia. Tras meses de leer noticias sobre la materia, recomendaciones y la labor divulgativa de distintas instituciones; cada gallego se ha convertido en un estudioso del fenómeno y ya ha pergeñado su plan para el esperado 12 de agosto.

Este plan adquiere especial relevancia si tu municipio no ha sido agraciado con la suerte de estar en la franja de totalidad del eclipse. Es el caso de Vigo, desde donde la luna solo alcanzará a cubrir el 99% del astro rey. En ese uno por ciento hay toda una experienca completamente distinta a la hora de vivir la ocultación.

No todo está perdido para quienes viven en la ciudad olívica. Gracias a los datos del Portal Eclipse de la Xunta de Galicia podemos encontrar diez municipios a hora y media de Vigo desde los que disfrutar del eclipse total.

Aunque existen otros municipios más cercanos para ver cómo la luna tapa el sol en su totalidad, en estos diez municipios podrás disfrutar del espectáculo astronómico durante al menos un minuto sin tener que hacer más de una hora y media de coche.

Dentro de la provincia de Pontevedra encontramos tan solo 3 municipios en los que poder disfrutar del eclipse de forma total: Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces. En este último, siendo el más cercano —una hora y 25 minutos de trayecto—, solo viviríamos ese momento en el que el sol se apaga durante 20 segundos.

Con estos parámetros, la lista de municipios a los que podemos llegar desde Vigo queda así:

Boimorto : a una hora y 25 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos.

: a una hora y 25 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos. Mesía : a una hora y 21 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos.

: a una hora y 21 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 60 segundos. Vilasantar : a una hora y 35 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 6 segundos.

: a una hora y 35 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 6 segundos. Carral : a una hora y 31 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 7 segundos.

: a una hora y 31 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 7 segundos. Abegondo : a una hora y 33 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 10 segundos.

: a una hora y 33 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 10 segundos. Cambre : a una hora y 30 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 12 segundos.

: a una hora y 30 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 12 segundos. Oza-Cesuras : a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 14 segundos.

: a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 14 segundos. Curtis : a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 15 segundos.

: a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 15 segundos. Coirós : a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 18 segundos.

: a una hora y 32 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 18 segundos. Bergondo: a una hora y 30 minutos de Vigo. Duración del eclipse: 1 minuto y 19 segundos.

Estas diez ubicaciones, todas en la provincia de A Coruña, tendrán el punto máximo del eclipse a las 20.28 horas. Pero esto no significa que todo el proceso se complete en un minuto. La luna y el sol empezarán a cruzar sus trayectorias desde las 19.31 horas y no se separarán del todo hasta las 21.22 horas.

Recomendaciones para ver el eclipse

Para disfrutar de la mejor forma posible de este fenómeno, distintas instituciones como la Xunta o el Gobierno central lanzan una serie de recomendaciones; dirigidas tanto a encontrar la mejor ubicación posible dentro de la zona de eclipse total como para poder verlo de forma segura.

En cuanto a la ubicación, la recomendación es sencilla: un lugar con el horizonte oeste despejado, donde puedas ver bien una puesta de sol; planificar con tiempo un lugar para aparcar o acceder al lugar escogido, llegar con antelación y comprobar que te encuentras en la franja de totalidad.

Sobre la seguridad hay dos cosas que debemos tener muy en cuenta: no podemos ver el eclipse durante mucho tiempo y los niños nunca pueden verlo de forma directa. Nunca hay que observar el sol directamente, solo con las gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 que no hayan caducado.

Para un correcto uso, hay que ponérselas antes de mirar al Sol, observar brevemente unos segundos y bajar la mirada; se debe repetir la observación siempre con pausas, aconseja la web trioeclipses.es. Y quitárselas solo después de apartar la vista del astro. En los eclipses totales la recomendación es dejarse las gafas siempre puestas. En el caso de los niños, se desaconseja permitirles la observación directa, por lo que un buen método sería utilizar una cámara estenopeica que les permita dar la espalada al astro rey durante la duración del fenómeno.

Un evento de este tipo previsiblemente provocará un incremento de desplazamientos. Según cálculos del Ministerio de Economía, generará un aumento de 446.700 turistas en las 36 provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas en la semana de referencia (10 al 16 de agosto). Ante ese crecimiento concentrado de movilidad pueden originarse diversos riesgos, como golpes de calor o deshidratación y problemas de logística, por lo que hay que planificar el viaje, evitar paradas en arcenes y llevar suministros.