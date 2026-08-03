El Cunqueiro quiere consolidar su unidad de biofabricación y tecnología 3D y adherirse a la plataforma nacional

La impresión 3D ha abierto un enorme campo de posibilidades a diversos sectores creando objetos a medida a partir de un modelo digital. En el ámbito de la medicina personalizada promete una revolución, fabricando estructuras humanas complejas en 3D con materiales biológicos, bioquímicos y células vivas. Se conoce como bioimpresión y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) quiere potenciar su unidad e integrarse en la red nacional HUB 3D Printing.

El Galicia Sur, con sede en el Hospital Álvaro Cunqueiro, creó una Unidad de biofabricación y tecnología 3D en octubre del año pasado. Cuentan desde la Consellería de Sanidade que se trata de una «unidad básica de impresión 3D» y que, hasta el momento, se ha empleado, fundamentalmente, para simular modelos anatómicos que le permiten a los clínicos entrenarse antes de una cirugía. Detallan que también existe la posibilidad de elaborar determinadas piezas para casos puntuales, en los que los pacientes requieran una reconstrucción muy específica.

Estos biomodelos para formación y otro material no sanitario se fabrican a partir de imagen médica y han sido solicitados, hasta el momento, por distintos grupos de investigación del Galicia Sur y los servicios de Cirugía Maxilofacial, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Rehabilitación y Terapia ocupacional o Cardiología, entre otros.

¿Quién está implicado?

Para poder poner en marcha esta unidad, el Galicia Sur se apoyó en la experiencia del grupo Nuevos Materiales de la Universidad de Vigo, liderado por Pío Manuel González Fernández y constituido por un equipo multidisciplinar que atesora una dilatada trayectoria en el ámbito de la biofabricación y en la transferencia de tecnologías, tanto al ámbito sanitario como al empresarial. También se ha nutrido de las contribuciones de otros grupos de investigación biomédicos que serán los demandantes de este servicio. En estas experiencias piloto con personal investigador de la rama de ingeniería, se analizaron viabilidades, necesidades inmediatas y posibles soluciones.

La idea es darle un impulso para que su labor de impresión arranque «de forma regular» en «los próximos meses» y que se consolide como «una nueva plataforma de apoyo» tanto para los grupos de investigación del Galicia Sur como para los servicios asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

Para lograr la consolidación de la unidad, se elaboró un programa con la implicación de diferentes grupos de investigación y del biobanco del Cunqueiro, coordinados por el área de tecnologías biomédicas del Galicia Sur. Se ha remitido ya al Instituto de Salud Carlos III —el ISCIII es el organismo que canaliza la inversión en investigación del Ministerio de Sanidad— una expresión de interés para adherirse a su HUB 3D de la Plataforma ISCIII de Biomodelos y Biobancos.

¿Qué es esta plataforma? Esta iniciativa del Carlos III se presenta como «el mejor aliado de la investigación». Es una estructura que se organiza en cuatro hubs científico-tecnológicos y que permite el manejo y suministro de muestras biológicas de origen humano y sus datos asociados (HUB Biobank), organoides (HUB Organoids), modelos animales (HUB Animal Models) e impresión 3D (HUB 3D Print). Constituyen el nodo español en el Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas BBMRI-ERIC, una de las redes de investigación más relevantes de la Unión Europea.

El biobanco del Hospital Álvaro Cunqueiro ya forma parte al primero de estos hubs, junto a otros 58 nacionales. Están también los de los otros dos institutos de investigación sanitaria gallegos: el Inibic (A Coruña) y el IDIS (Santiago). La aspiración es integrar ahora en hub de (bio)impresión 3D, que cuenta con 25 unidades. En Galicia, solo está presente la del instituto herculino.

Informa Sanidade que el trámite ya está admitido y «pendiente de resolución». Cuenta que, tras aprobarse, se podría iniciar una actividad de forma «más regular» de la unidad viguesa de biofabricación y tecnologías 3D, «lo que permitirá iniciar la fabricación tanto para el instituto como intrahospitalaria de biomodelos para formación y otro materal no sanitario». Destacan que la infraestructura y el material necesario ya existe y solo se espera a la dotación de personal «para su puesta en marcha definitiva en breve».